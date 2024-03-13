Anayasa Mahkemesi üyeliğinde görev süresi 12 yıl olduğu için 20 Nisan'da Zühtü Arslan'ın süresi dolacak. Yüksek mahkeme 21 Mart Perşembe günü yeni başkanını seçecek.

Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine üyelerine bildirilecek.

ARSLAN ADAY OLMAYACAK

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Genel Kurul’da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiç bir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise yeniden seçim yapılacak. Bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek.