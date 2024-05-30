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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı - Son dakika haberi

        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren Murat Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. İnsanın kanını donduran vahşette cani babanın, "Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum" dediği belirtildi. Öte yandan katliamın meydana geldiği evde çocukların pencereye asılan kıyafetleri yürekleri dağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:55
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        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
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        Bursa'da çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (39) ifadesinde “Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum” dediği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre dün 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan, evlerde boyacılık yapan Metin Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

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        EŞİ 1 YIL TERK ETMİŞ

        Eşi G.K.’nin bir yıl önce psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Kılıç’ı terk edip, 3 çocuğuyla birlikte Erzurum’a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.

        Murat Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım" dediği öğrenildi.

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        GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI

        Cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kardeşlere otopsi yapıldı. Zeynep ve Aslı Kılıç'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi.

        Babaları tarafından öldürülen üç kardeşten geriye, ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine astıkları kıyafetleri kaldı. Murat Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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