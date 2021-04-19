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Bakan Dönmez: İlk üç aydaki kurulu gücümüzün yüzde 97,9’u yenilenebilir enerjiden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ocak-mart döneminde devreye giren kurulu gücün yüzde 97,9'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu bildirdi

Bakan Dönmez: İlk üç aydaki kurulu gücümüzün yüzde 97,9’u yenilenebilir enerjiden
Bakan Dönmez'den yenilenebilir enerji paylaşımı
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AA

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yenilenebilir enerji atağının bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Her geçen gün artan kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor. İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün yüzde 97,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu." ifadelerini kullandı.

Dönmez'in paylaştığı infografiğe göre, yılın ilk çeyreğinde devreye alınan 1233 megavat kapasitenin 1207 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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