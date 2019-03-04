Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar



- "Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda, 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz"



- "Sinema Yasası'nın en önemli maddesi, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye'de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30'a kadar kısmının devlet tarafından karşılanması. Biz bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak görüyoruz. Türkiye'de çok ciddi seyirci oranı var"



- "Filming Turkey platformunu hayata geçirdik. Türkiye'deki doğal plato alanları, nerelerde film çekilebilir, film çekerken faydalanabileceğiniz yapımcılar, şirketler ve olanaklar nelerdir, elde edeceğiniz gelirler nedir gibi birçok şeyin tanıtımı bu platform üzerinden yapılacak."