Bakan Fidan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın terör örgütü PKK konusundaki tutumuna ilişkin, "Şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır." dedi.

Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. toplantısının ardından değerlendirmede bulundu.

Toplantının çok verimli geçtiğini ve ortak açıklama metninin hazırlandığını belirten Fidan, her iki tarafın da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları ortaya koyduğunu aktardı.

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Fidan, Türkiye ve Irak'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, hem başta terörle mücadele olmak üzere mevcut güvenlik sorunlarını hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdiklerini söyledi.

Irak tarafından "yasaklı örgüt" olarak nitelendirilen PKK'nın "terör örgütü" olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin Fidan, şunları kaydetti: