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        Haberler Dünya Bakan Fidan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından konuştu | Dış Haberler

        Bakan Fidan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından konuştu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. toplantısının ardından konuştu. Türkiye ve Irak'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, Irak'ın terör örgütü PKK konusundaki tutumuna ilişkin, "Şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:48
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın terör örgütü PKK konusundaki tutumuna ilişkin, "Şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır." dedi.

        Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. toplantısının ardından değerlendirmede bulundu.

        Toplantının çok verimli geçtiğini ve ortak açıklama metninin hazırlandığını belirten Fidan, her iki tarafın da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları ortaya koyduğunu aktardı.

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        Fidan, Türkiye ve Irak'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, hem başta terörle mücadele olmak üzere mevcut güvenlik sorunlarını hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdiklerini söyledi.

        Irak tarafından "yasaklı örgüt" olarak nitelendirilen PKK'nın "terör örgütü" olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin Fidan, şunları kaydetti:

        "Zaten şu anda Irak tarafından da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor. Şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır. Tabii Irak da yapılan çağrının neticesini bekliyor. Bu çağrı orada da yankı bulmuş durumda. Herkesin temennisi iki tane. Türkiye'den, İmralı'dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması ve bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi. Aynı zamanda Suriye'de Şam hükümetiyle varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirilerek Suriye'de de istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması. Her iki taraf, Irak ve Türkiye tarafı bunu beklediğini hem toplantıda ifade etti hem de yapacağımız ortak açıklamada koyacağız."

        Fidan, Türkiye'nin Sincar konusundaki endişelerini toplantıda dile getirdiğine işaret ederek, Irak tarafının da endişelerini aktardığını ve bunlarla ilgili gelişmelerin yakında görüleceğini ifade etti.

        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı paylaşımına göre, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen toplantıya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve heyeti katıldı.

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