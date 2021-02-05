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Bakan Pekcan: Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, faturasında Türk lirası (TL) karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandığını bildirdi

Bakan Pekcan: Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı
AA

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkür ederiz. İhracat ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI KARŞILIĞI GÖSTERİLEN HİZMET İHRAÇLARINDA DA KDV İADESİ İMKANI SAĞLANDI

Hizmet ihracatı istisnası kaynaklı katma değer vergisi (KDV) iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine imkan sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hizmet ihracatı istisnası KDV iadelerinde, bedelin yurt dışından Türk lirası olarak da getirilebilmesine olanak tanındı.

Düzenleme öncesinde, KDV'den istisna bulunan hizmet ihracatlarına ilişkin yüklenilen KDV'nin iade edilebilmesi ancak hizmet ihracatı bedelinin yabancı para döviz olarak Türkiye'ye getirilme şartına bağlıydı.

Yapılan düzenlemede, Türk lirasının uluslararası ödemelerde artan yaygınlığı dikkate alındı. Faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk lirası olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesine olanak tanındı.

SÜRELERİ DOLUP UZATILAN BAZI KDV İSTİSNALARINI N USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Öte yandan, Kasım 2020'de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile KDV Kanunu'nda süresi dolan bazı maddelerin süreleri uzatılmıştı.

Yeni tebliğle bu kapsamda süreleri dolup uzatılan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna edilmesine ilişkin uygulama, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin hususlar belirlendi.

Türkiye'de gerçekleştirilecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin, UEFA katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli olan yabancı kurumlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV istisnasının usul ve esasları da düzenlendi.

"İZAHA DAVET" MÜESSESESİNDE KDV ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yeniden düzenlenen "İzaha Davet" müessesesinin, KDV özel esaslar uygulaması ile uyumlu bir şekilde işlemesine yönelik düzenleme de yapıldı.

Böylece, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin, izaha davet müessesesi kapsamında beyanlarını düzelten mükelleflerin, bu düzeltmelerinin KDV özel esas uygulaması açısından da geçerli olduğu ve bu şekilde beyanlarını düzeltenler için özel esasların uygulanmayacağı açıklanarak, aynı konu hakkında iki işlem yapılması önlendi.

Ayrıca, söz konusu belgeleri kayıtlarına hiç almamış veya izaha davet uygulamasından önce kayıtlarından çıkarmış olanların, bu durumlarını vergi dairelerine açıklamaları durumunda, özel esas uygulamasına muhatap olmamaları sağlanarak KDV iade süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçildi.

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