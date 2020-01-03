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Bakırköy'de hastanede bir doktor darp edildi

Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi.

Bakırköy Dr. Sadikonuk

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda yaşandı. İddiaya göre, genel cerrahi polikliniğinde asistan hekim doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, kimliği henüz öğrenilemeyen hasta, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen hasta doktoru darp etmeye başladı.

 

Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor.

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