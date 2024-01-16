Balıkesir'de kişileri hedef göstererek hakaret içeren yayınlar yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı Balıkesir'de sosyal medya üzerinden kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı yayınlar yaptığı tespit edilen K.Y, L.Ö, H.A. ve L.M. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.