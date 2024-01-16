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        Balıkesir'de kişileri hedef göstererek hakaret içeren yayınlar yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

        Balıkesir'de sosyal medya üzerinden kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:48
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        Balıkesir'de kişileri hedef göstererek hakaret içeren yayınlar yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de sosyal medya üzerinden kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı yayınlar yaptığı tespit edilen K.Y, L.Ö, H.A. ve L.M. hakkında yakalama kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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