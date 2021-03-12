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BALIKESİR
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Ayvalık’ta karaya vurmuş yunus balığı bulundu
12 Mart 2021 Cuma, 16:05 İHA

Ayvalık’ta karaya vurmuş yunus balığı bulundu
Edremit'te fuhuş operasyonu (EK FOTOĞRAF)
12 Mart 2021 Cuma, 16:00 DHA

Edremit'te fuhuş operasyonu (EK FOTOĞRAF)
Edremit’te fuhuş operasyonu
12 Mart 2021 Cuma, 16:00 İHA

Edremit’te fuhuş operasyonu
Genelev böyle yıkıldı Başkan direksiyona geçti, genelevi yerle bir etti Bandırma Belediyesi 50 yıllık genelev sorununu çözdü
12 Mart 2021 Cuma, 16:00 İHA

Genelev böyle yıkıldı Başkan direksiyona geçti, genelevi yerle bir etti Bandırma Belediyesi 50 yıllık genelev sorununu çözdü
Ayvalık'ta poşet içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu
12 Mart 2021 Cuma, 16:00 DHA

Ayvalık'ta poşet içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu
Ayvalık’ta vahşet Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu
12 Mart 2021 Cuma, 15:00 İHA

Ayvalık’ta vahşet Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu
Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu Cunda adasında karaya vuran 3 metrelik ölü yunus balığı ada sakinlerini endişelendirdi
12 Mart 2021 Cuma, 13:00 İHA

Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu Cunda adasında karaya vuran 3 metrelik ölü yunus balığı ada sakinlerini endişelendirdi
Edremit'te fuhuş operasyonu
12 Mart 2021 Cuma, 13:00 DHA

Edremit'te fuhuş operasyonu
Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
12 Mart 2021 Cuma, 12:00 İHA

Okulun elektriğini karşılayıp, fazlasını satmaya başladılar
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Balıkesir'de polisten 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon
12 Mart 2021 Cuma, 12:00 İHA

Balıkesir'de polisten 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Kırmızı ilde denetimli açılış
12 Mart 2021 Cuma, 11:00 İHA

Kırmızı ilde denetimli açılış
Vali Şıldak, “Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"
12 Mart 2021 Cuma, 11:00 İHA

Vali Şıldak, “Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"
Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
12 Mart 2021 Cuma, 11:00 DHA

Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
Başkan ve profesör leylekler için belediye binasının çatısına çıktı
12 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Başkan ve profesör leylekler için belediye binasının çatısına çıktı
(Özel) “Gübre fiyatları altın fiyatlarını geçti” Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, gübre fiyatlarının her gün değişmesine tepki gösterdi
12 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

(Özel) “Gübre fiyatları altın fiyatlarını geçti” Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, gübre fiyatlarının her gün değişmesine tepki gösterdi
Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
12 Mart 2021 Cuma, 10:00 DHA

Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı
11 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı
Burhaniye’de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
11 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Burhaniye’de kaymakam ve belediye başkanı İstiklal Marşı tablosu dağıttı
Balıkesir'de yüksek riske rağmen kafede okey oynarken yakalandılar
11 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Balıkesir'de yüksek riske rağmen kafede okey oynarken yakalandılar
Edremit´te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
11 Mart 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Edremit´te metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
11 Mart 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Balıkesir'de 1 kırsal mahalle karantinaya alındı
Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Burhaniye de sivrisineğe kesintisiz mücadele
Edremit’te çocuk kreşi projesi hayata geçiyor Başkan Arslan “Geleceğimize yatırım yapıyoruz”
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Edremit’te çocuk kreşi projesi hayata geçiyor Başkan Arslan “Geleceğimize yatırım yapıyoruz”
Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Metruk ev alevlere teslim oldu
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Metruk ev alevlere teslim oldu
Başkan Ergin “190 icra dosyasını kucağımızda bulduk.”
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Başkan Ergin “190 icra dosyasını kucağımızda bulduk.”
Hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit, Yaşyer İlkokulu Anasınıfını yeniledi
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Hayırsever İş İnsanı Ahmet Ergit, Yaşyer İlkokulu Anasınıfını yeniledi
Burhaniye’de yaya geçitleri boyanıyor
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Burhaniye’de yaya geçitleri boyanıyor
Kepsut'ta film izleyerek, karikatür çizenlere ödül
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Kepsut'ta film izleyerek, karikatür çizenlere ödül
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Mamak Belediyesi
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Mamak Belediyesi
Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam ofisi kuruyor Rektör Kuş, "İş arayan mezunlarımıza istihdam sağlayacağız"
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam ofisi kuruyor Rektör Kuş, "İş arayan mezunlarımıza istihdam sağlayacağız"
Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı
İranlı halı tamircisi Türk vatandaşlığına geçti
11 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

İranlı halı tamircisi Türk vatandaşlığına geçti