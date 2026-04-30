Balıkesir'de Nomofobi Farkındalık Semineri düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ), dijital bağımlılık ve sağlıklı teknoloji kullanımına dikkati çekmek amacıyla Nomofobi Farkındalık Semineri düzenlendi.



İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen seminerde, TÜBİTAK 2209 Projesi kapsamında elde edilen veriler paylaşıldı.



Doç. Dr. Mehmet Sinan Tam danışmanlığında, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Hatice Al tarafından yürütülen proje sunumunda, üniversite öğrencilerinin nomofobi (cep telefonundan veya internet bağlantısından uzak kalma, iletişim kuramama, bilgiye ulaşamama veya şarjsız kalma korkusu) düzeyleri sınıf ve fakülte bazında ele alındı.



Etkinliğe katılan psikolog Mehmet Karabatan ise nomofobinin bireyler üzerindeki psikolojik etkilerine değindi.



İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

