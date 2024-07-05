Balıkesir'in Bigadiç ve Burhaniye ilçelerinde orman yangını çıktı - En Son Haberler

Balıkesir'in Bigadiç ve Burhaniye ilçelerinde orman yangını çıktı - En Son Haberler

Balıkesir'in Bigadiç ve Burhaniye ilçelerinde orman yangını çıktı Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Çamköy ve Burhaniye ilçesi kırsal Avunduk mahallelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:37 facebook

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