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Batan balıkçı teknesinin enkazı su altında böyle görüntülendi

İstanbul Sarıyer'de Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı teknesinin enkazı, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Batan balıkçı teknesi
DHA

İstanbul Sarıyer'de Kilyos açıklarında Cuma günü balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken, 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla 2 balıkçının cesedine ulaşılmıştı.

 

DHA'nın haberine göre, TCG Alemdar gemisi dalgıçlarının yaptığı çalışma görüntülere de yansıdı. Deniz Kuvvetliği Komutanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda batan geminin enkazı da göze çarptı. Kazada kaybolan bir balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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