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HaberlerGündemSON DAKİKA BOĞAZ'DA KAZA! Boğaz'da sis faciası! Tanker balıkçı teknesine çarptı!

Boğaz'da sis faciası! Tanker balıkçı teknesine çarptı!

Yoğun sis İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde kazaya neden oldu. Bir Rus tankeri balıkçı teknesine çarptı. Üç balıkçının kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma faaliyetine başlandı

Boğaz'da kaza
HABERTURK.COM

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yoğun sis nedeniyle, Kilyos açıklarında Rus bandıralı petrol ve kimyevi madde taşıdığı belirtilen bir tankerle ile balıkçı teknesi çarpıştı. Batan tekneden denize düşen üç balıkçının arandığı öğrenildi.

VALİLİKTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kilyos açıklarında sabah 06.35'te Rus bayraklı GLARD 2 tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun balıkçı gemisi çarpışmış ve balıkçı gemisi batmıştır. Gemideki 6 vatandaşımızın 3'ü kurtarılmış, 3 vatandaşımız için Sahil Güvenliğin 5 bot ve dalgıç ekibi ile Kıyı Emniyeti tarafından arama çalışmasına devam edilmektedir."

 

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