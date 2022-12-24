Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Begüm Kütük, Gayrettepe'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden Kütük, "Her şey yolunda. Gelen projeleri okuyorum. Uygun bir proje olursa, ekranlarda olmak istiyorum" dedi.

"AİLELERİMİZLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞACAĞIZ"

Yeni yılı eşi Erdil Yaşaroğlu ile evlerinde geçireceklerini söyleyen Begüm Kütük, "Pandemiden dolayı uzun süredir bir yere gitmiyoruz. Yeni yılı da eşimle evde geçireceğiz. Ailelerimizi görüntülü arayıp, sohbet edeceğiz" şeklinde konuştu.