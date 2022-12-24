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Haberler Magazin Begüm Kütük'ten yeni yıl mesajı - Magazin haberleri
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Begüm Kütük'ten yeni yıl mesajı

Gayrettepe'de objektiflere yansıyan Begüm Kütük, yeni yıl mesajı verdi. Oyuncu, "Hayvanların işkence görmediği ve kadınların da zarar görmediği bir yıl diliyorum" dedi

Begüm Kütük'ten yeni yıl mesajı - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Begüm Kütük, Gayrettepe'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden Kütük, "Her şey yolunda. Gelen projeleri okuyorum. Uygun bir proje olursa, ekranlarda olmak istiyorum" dedi.

"AİLELERİMİZLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞACAĞIZ"

Yeni yılı eşi Erdil Yaşaroğlu ile evlerinde geçireceklerini söyleyen Begüm Kütük, "Pandemiden dolayı uzun süredir bir yere gitmiyoruz. Yeni yılı da eşimle evde geçireceğiz. Ailelerimizi görüntülü arayıp, sohbet edeceğiz" şeklinde konuştu.

YENİ YIL MESAJI

Yeni yıl mesajı da veren oyuncu, "Hayvanların işkence görmediği ve kadınların da zarar görmediği bir yıl diliyorum" diyerek, oradan ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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