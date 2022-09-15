Begüm Kütük: Onu görünce 'hayatımın erkeğini buldum' diye düşündüm

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu programda tanışma hikayelerini anlattılar. 16 senedir birlikte olan çift, bir arkadaşlarının evinde verilen bir davette tanışmış. Erdil Yaşaroğlu, tanıştıkları ilk gün çok etkilendiğini ve görüşmeye devam etmek için elinden geldiğini anlattı.

Begüm Kütük

Begüm Kütük, "Tanıştıktan kısa bir süre sonra Erdil'in bir arkadaşının evinde yemeğe gidecektik. Buluşma yerine gittiğimde Erdil duvarda oturuyor ve her tarafında kediler var, hayatımın erkeğini buldum diye düşündüm" dedi.

Erdil Yaşaroğlu, önümüzdeki hafta vizyona girecek olan "Üç Bin Yıllık Bekleyiş" filmini de anlattı ve yönetmenliğini George Miller'ın yaptığı filmde rol almaktan çok keyif aldığını söyledi.

Erdil Yaşaroğlu

Begüm Kütük Yaşaroğlu ise hayvanları çok sevdiğini belirterek, "hayvan hakları yasasının acil olarak çıkması" için çağrıda bulundu.