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"Fatih Altaylı ile Bire Bir", renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'deki ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, önceki akşam, 2019 yılında nikah masasına oturan Eser-Berfu Yenenler çiftini ve usta müzisyen Fatih Erkoç'u programında ağırladı.

"ESER'E DM'DEN YÜRÜDÜM"

2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu ve Eser Yenenler çifti tanışma hikayelerini anlattı. Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan, DM'den (Özel mesaj) yürüdüm. Yakışıklı ve komik adam diye ilk adımı attım. İlk mesajım 'Hey!' idi. O da bana 'Ney?' diye cevap verdi. Sonra Eser de baktı, güzel kız, mühendis, Miss Turkey falan... Sonra biz birbirimizi görmeden 9 ay mesajlaştık." dedi.

Eser Yenenle ise, "Ben de hem Türkiye güzeli, hem de mühendis olunca inanmadım, fake (sahte) gibi geldi aslında ilk başta. 9 ayda hayatımın çok depresif bir dönemindeydim. Hiç tanımadığım biri dert ortağı oldu bana. O kadar doğru bir zamandı ki... 9 ay uzaktan hayatımı yönetti aslında... Sonra 'Bir arayayım' dedim. Konuştuğumuz da 'Annem ile arabayla kaza yaptım' dedi. Çok tatsız bir konuşma oldu. Hoşlanmadık konuşmadan, sonra tekrar mesaja döndük. 2 ay daha mesajlaştık, ardından ben stand-up'ıma davet ettim." ifadelerini kullandı.

Çift, 9 Haziran 2019'da Kilyos'ta hayatlarını birleştirdi

Ünlü komedyen, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Beni ilk önce bir sahnede görsün' dedim. Ben oyunu başka masaya oynadım. Ortam karanlıktı, tipini de bilmiyordum. O masadaki kızdan hesap da almadılar. Sonra kulise davet ettim. Hiç oynadığım kişi değildi. Sonra kuliste sarılınca, sanki yıllardır tanışıyormuşuz, birlikteymişiz gibi hissettik sonra da hiç ayrılmadık.

"GELENEKSEL HALİM YENİ MEDYADA KARŞILIK BULDU"

Eşiyle birlikte sosyal medyada içerikler üreten Eser Yenenler, "Birlikteliği sürdürmek ve diri tutmak, yeni medya ile daha zor. Biz bir formül bulduk gibi. Yeni medyayı, Berfu ile öğrendim. 15 yıldır televizyon yolculuğum varken, televizyon elimizden gitti. Sonra 'Youtube'a bir şeyler yapmamız lazım' dedik. Berfu, Youtube'da izlediği insanları, neden izlediğini anlattı. Bazı videoları 'paylaşmamamız gerekiyor diyorum' ama Berfu diyor ki; Bu çok güzel, olan bir şeyi veriyoruz. Acayip bir yönlendirmesiyle bu sefer, benim o geleneksel halim yeni medyada karşılık buldu bu sayede." şeklinde konuştu.

Berfu Yenenler, 2015 yılındaki Miss Turkey yarışmasında 4. güzel seçildi

"PANDEMİ DÖNEMİNDE EV STÜDYOYA DÖNÜŞTÜ"

Berfu Yenenler ise, "Sosyal medyayı aktif çok kullanmıyordum. Eser ile tanıştıktan sonra hemen açmak istemedim. İnsanlar 'hemen ünlenmek ve tanınmak istiyor' diye düşünebilirdi. İtici olmak istemedim. Evlenene kadar da açmadım. Düğün günü açmaya karar verdik. Beklemediğim kadar ilgi oldu. Pandemi döneminde ev stüdyoya dönüştü. Sonra baktık ki ürettiğimiz şeyler değerli, yani başkasında olmayan şeyler. Biz bunları nasıl daha değerli kılabiliriz diye düşündük. Pandemi de inanılmaz bir reaksiyon aldık. Sonra düşündüm benim olduğum halim, aslında gerçek ve başkalarına da empatik geliyor. Sonra Instagram'ım da büyüdü. Ardından dijitalde iş yapar hale geldik. Bunu bir işe ticarete çevirdik. Dijitalin matematiğini çözdük." diye sözlerini sürdürdü.

ÇGH2'DE "ESER KALFA OLDU" DENDİ

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan'ın koltuğuna oturan Eser Yenenler, bu süreç hakkında da aıklamalarda bulundu. Yenenler, "Berfu ile girdiğimiz yeni medya yolu böyle güzel olunca, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da, o genç, dinamik enerjisi, yönetme işiyle Berfu'dan öğrendiklerim sayesinde güzel ve kolay oldu. Çünkü orada da sert mizah yapmak ve derdini anlatmak isteyen bir sürü genç var. Yılmaz (Erdoğan) Ağabey'i de zorluyordu biraz program. Çekimleri oluyor, film yazıyor, şimdi bir filmde rol alıyor. Arada rahat bir nefes almak istiyordu. Çok önemli bir pozisyon ama benim adaptasyonum çok hızlı oldu. İlk ekipte de ben biraz da kaptan, ekibi yöneten adamdım. Seyirci 'Eser, Yılmaz Erdoğan'ın yerine geldi' demedi. 'Oradaki Eser buraya kalfa oldu' dendi ve garipsenmedi. Yılmaz Hoca'dan bir çekinme durumu vardı. 'Hoca gitti' kafası güzel ama tehlikeli de. Çocukların içinde çıkaramadıkları şeyler varsa ben onları çıkarmaya çalışıyorum. Televizyonda dikkat çekmek çok zorlaştı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'a ilk çıktığımızda ilk 3 bölümde 24'ümüzde meşhur olmuştu.

"İNSANLAR MENTORLUK YAPMAK HOŞUMA GİDİYOR"

"Kendi kariyerimle ilgilenmektense insanlara mentorluk yapmak daha hoşuma gittiğini fark ettim." diyen Eser Yenenler, "Mesela Berfu'nun işine de mentorluk yapmak, işinin büyüdüğünü görmek çok hoşuma gidiyor. İlk 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da da böyleydi. Kendimle ilgili bir hırsım çok yok." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİKTE BELİRLEYİCİ OLAN BENİM"

Evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan çiftten Berfu Yenenler, "Eser çok kararsız ve sallantılı biri. Evlilikte kararları ben veriyorum. Eser'in yönlendirmeye ihtiyacı oluyor genelde. Çok fazla karar veriyorum. Kendi kararım, iki çocuğun kararı bir de Eser'in kararı var. (Gülüyor)" diye konuştu.

Eser Yenenler de eşinin bu açıklamalarına, "Bu o kadar beni mutlu ediyor ki. O restoran kararı bile beni mutlu ediyor. Bana hayatımdan yıllar kazandırıyor. Her kararı ona bırakmış durumdayım." diye yanıt verdi.

"BABAMI ERKEN YAŞTA KAYBETTİĞİM İÇİN BABALIK KONUSUNDA ZORLUK ÇEKTİM"

Kuzey ve Mete adında iki çocukları bulunan çift, ebeveynlik konusunda itiraflarda bulundu. Berfu Yenenler, "İlk çocukta 'ne olacak?' telaşım vardı. Çok anaç bir insanım. Kardeşime çok ablalık yaptım. Anne ruhlu biri olduğum için 'Allah'ım hayatım elimden gitti' demedim." dedi.

Çiftin, oğulları Kuzey 2, Mete ise 6 aylık

Babasını çocuk yaşlarda kaybeden Eser Yenenler, "Ben babasını 6 yaşında kaybetmiş biriyim. Kendim, bir baba arıyorum. Benim kendi içimden çıkacak baba biraz zaman aldı. Babalığı bilmiyordum. İlk başta hiç topa girmeme oldu. Oralarda Berfu zorlandı. Çocukların taleplerine göre şekil aldım. Şu an güzel bir baba bulduk gibi." ifadelerini kullandı.

"BERFU ŞEFKATİMİ KIRPIYOR"

Bir dönem dolandırıldığını söyleyen Eser Yenenler, "Berfu bütün şefkatlerimi aldı arada veriyor. Ben daha vermek istiyorum 'daha yok' diyor. Dolandırıldım. Sonra çok yoruldum. Kendimi enayi gibi hissettim. 35 yaşında daha yaşlı bir ruha sahip oldum. Hem parasız, hem yaşlı, hem de bilge (Gülüyor)" dedi.

"MISS TURKEY'DEKİ ŞAKAMIZDA CİNSEL İMA YOKTU"

Sunuculuklarını üstlendikleri Miss Turkey 2021'de, aralarında geçen diyalog hakkında konuşan ünlü çift, yapılan şakanın abartıldığını ifade ettiler. İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten Berfu Yenenler'e eşi Eser Yenenler, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" demişti. Berfu Yenenler'in eşine verdiği cevap kahkaha tufanı koparmıştı. Berfu Yenenler'in, "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri çok konuşulmuştu.

Berfu Yenenler, "Biz kendimizle dalga geçebilen ve eleştirebilen insanlarız. Kendimizi eleştirince, bazı insanlar 'bunlar kaldırabiliyorlar, biz de eleştirelim, taşlayalım' diyebiliyorlar. Eleştirileri kaldırıyoruz ama gerçek olmayan konular hakkındakiler manasız. Miss Turkey gecesindeki şakamız da hiç cinsel iması olmayan bir şakaydı. Erkekler böyle şakalar yapılınca gülünüyor. Ama alışacaklar. Konuyla ilgili gelen yorumlara dava açmadık. Kompleksli insanlar değiliz." dedi.

Eser Yenenler ise, "Ben buna bozulmadım. Provada yapılan bir şakaydı aslında, bilerek yapıldı yani. Miss Turkey, dijitalde yayınlanıyordu onun da rahatlığıyla yaptık. Edep ve ahlak üzerinden dönüşmesi biraz korkunç oldu." diye konuştu.

FATİH ERKOÇ: KONSERLER BANA İLAÇ GELİYOR

2016'da lenfoma ile mücadele eden ve hastalığı yenen Fatih Erkoç, bu hastalığı atlatmasında verdiği konserlerin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Erkoç, "Halk konserleri bana ilaç gibi geliyor" dedi.