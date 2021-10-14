Burhan Öçal: Ülkemi terk etmedim

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, bu haftaki programında, dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, yönetmen Ezel Akay, Sırp şarkıcı Emina Jahoviç ve şef Yağız İzgül'ü konuk etti.

"BABALIK MUHTEŞEM DUYGU"

Geçtiğimiz yıl Leyla adında bir kızı dünyaya gelen ve babalık heyecanı yaşayan Burhan Öçal, "Baba olmak beni yaşlandırmıyor. 14 aylık bir kızım var. Baba olmayı hep istiyordum aslında, artık daha fazla gecikmek istemedim. Pandemiye denk gelince çok iyi oldu. Baba olmak muhteşem bir duygu." dedi.

Burhan Öçal

ÖÇAL: ERTEGÜN DÜNYA ÇAPINDA MÜZİK İLAHIYDI

Fatih Altaylı'nın, "Ahmet Ertegün hakkında, 'Türklere hiç destek olmadı' diye eleştirilerde bulunuldu" sözleri üzerine, Öçal, "Ahmet Ertegün, dünya çapında müzik ilahıydı. New York'ta sahne alırken, Ahmet Ertegün bir gün yanıma geldi. O zaman çalıştığım ajansa dedi ki; Nasıl buldunuz bu adamı? Benim nasıl haberim olmadı. Sonra 'Ne kadar üzgün olduğumu söyleyebilir miyim?' dedi. Bilseydim sana çok yardımcı olmak isterdim. 'Ama şirketi (Atlantic Records) sattık' dedi." ifadelerini kullandı.

"ERTEGÜN, TANJU OKAN'I İKNA EDEMEDİ"

Ertegün'ün kendisine 'Bana Türklere yardım etmiyorsun diye çok kızarlar' dediğini de söyleyen usta müzisyen, sözlerini şöyle sürdürdü: Ertegün, ABD'ye bir kişiyi getirmek istediğini söyledi. o da Tanju Okan'dı. Tanju Okan da 'ben ülkemde çok mutluyum' demiş. Ertegün sonra benim için de 'sana da yetişemedik' dedi.

Ahmet Ertegün

"ÜLKEMİ SEVİYORUM"

"Türkiye'nin daha zor şartlarını gördüm ama kaçmadım." diye konuşan Öçal, "Ülkemi seviyorum. Ülkemi terk etmedim. İstanbu'da güzel bir yerde yaşıyorum, Kırklareli'nde İğneada'daki köyüme gidiyorum. İsviçre'ye gidince 4-5 gün de sıkılıyorum. 32 yıldır da İsviçre vatandaşıyım." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Öçal, ayrıca "Yeni müzisyenlere bakınca, arkadan gelen güzel gruplar, harika kadın opera sanatçılarımız var." diyerek de gelecekteki sanatçılardan umutlu olduğunu dile getirdi.

"İLKLERDEN BİRİYİM"

Burhan Öçal, "1980'li yıllarda Zürih'te sanayi atıklarından efektler yapardım. Plastik, teneke ve kovaları çaldık. Sonra ABD'de yaptık, street drummer'lar türedi. Kimse bilmez ki bunun ilklerinden biriyimdir." ifadelerini kullandı.

Öçal, "Biz Türkler, müthiş yetenekli bir müzikal topluluğuz. Acayip müzik kültürümüz var. Bir Türk sound'u yaratmalıyız." dedi.

EZEL AKAY: DİJİTAL PLATFORMLAR BİZİ AYAKTA TUTTU

Fatih Altaylı'nın bir diğer konuğu ise; 'Neredesin Firuze?', 'Tabutta Rövaşata' ve 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' gibi filmlere imza atan Ezel Akay'dı. Ünlü yönetmen, "Şimdiye kadar 5 film çektim, sevmediğim hiçbir filmi çekmedim. Yapımcılığını yaptığım filmleri de sevdim. Sinemaya 10 yıl ara vermek zorunda kaldım ama belli bir nedeni yoktu, kaynak yaratılmakta zorlanılan zamanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Ezel Akay

Pandemi döneminde dijital platformların önemine dikkat çeken Akay, "9 kere Leyla' filmini çekmiştik, pandemiye denk geldi. Netflix'te yayınladı. Netflix ve diğer dijital platformlar, pandemi döneminde bizim sektörü ayakta tuttu. En önemli faydası da çok kaliteli filmler yayınlanıyor. Bu platformlar seyircinin estetik ve kalite duygusunu da değiştirdi. " diye konuştu.

"RECEP İVEDİK'TE MUAZZAM BİR YETENEK VAR"

Ünlü yönetmen, Şahan Gökbakar'ın filmleri hakkında ise, "Benim annem ve arkadaşları Kemal Sunal filmlerine gıcık olurlardı. Aynı tepki aslında. Şahan, Recep İvedik'in senaryosunu bana da getirmişti, beğenmiştim. Filmi eleştirebilirim. Yanlış kurgu, yanlış ışık gibi fakat hiç kimse Recep İvedik'i o oyuncunun oynadığı gibi oynayamaz. Orada muazzam bir yetenek var. Çok radikal bir karakterdi." diye konuştu.

Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri

Akay, Cem Yılmaz'ın filmlerinin eleştirilmesi konusunda ise, "Cem çok iyi bir oyuncu, komedyen ve yönetmen. Yeşilçam ağacının benzeri bir ağaç ekmeye çalışıyor bunlar tartışabilir ama dünyanın hiçbir yerinde eleştirilmez. Cem ve Şahan ile çalışmak isterim." dedi.

EMİNA JAHOVİC: ÇOCUKLARIM VAR ÜLKEME DÖNEMEM

Mustafa Sandal ile evliliğini geçtiğimiz yıllarda noktalayan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, "Türkiye'de neden şarkıcılık yapmıyorsun?" sorusuna, "Ben aslında besteci ve söz yazarıyım. Sahnede ve çok göz önünde olmayı sevmiyorum." yanıtını verdi. İstanbul'u çok sevdiğini belirten Jahovic, "Boşnak bir insanım. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Çocuklarım Türk, burada eğitim görüyorlar ve hayatları burada olduğu için ülkeme dönemem" dedi.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2008–2018 yılları arasında evlilik yaşamıştı

Jahovic, "Bir daha evlenir misin?" sorusuna ise, "Öyle bir düşüncem yok ama hayat ne getirir bilemeyiz. Kesin bir şey diyemem." cevabını verdi.

Emina Sandal

İş kadınlığına adım atan Jahovic, "Son 6-7 yıldır kozmetik sektörüyle ilgileniyorum. Çocukluk hayalim makyöz olmaktı ama annem, babam ve kız kardeşim doktor olunca ailem de beni yoldan çıkardı. Bir yatırım yaptık, İtalya ve Almanya'da üretim başladık." diye konuştu.

YAĞIZ İZGÜL: GİRİŞİMCİLİKTEN ŞEF OLDUM



Şef Yağız İzgül ise, aslında kendisinin tavacı olduğunu söyledi. İzgül, "2004-2005 yıllarında Türkiye'de ilk defa ben döküm tencere tava yaptım. Esasında bir girişimciyim. Mutfağa gire gire şef oldum." dedi. Nusret'in kendisinde çok emeği olduğunu söyleyen İzgül, "Nusret bana boyut atlattırdı." ifadelerini kullandı.