'Sinema ve Netflix arasında farklar var' 0:00 / 0:00

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'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, bu haftaki programında, 'Neredesin Firuze?', 'Tabutta Rövaşata' ve 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' gibi filmlere imza atan yapımcı ve yönetmen Ezel Akay'ı konuk etti.

Akay, "Şimdiye kadar 5 film çektim, sevmediğim hiçbir filmi çekmedim. Yapımcılığını yaptığım filmleri de sevdim. Sinemaya 10 yıl ara vermek zorunda kaldım ama belli bir nedeni yoktu, kaynak yaratılmakta zorlanılan zamanlar oldu. Sunduğum bazı projeler yüksek bütçeli geldi, bazıları da seyirci gitmez diye düşünüldü. Seyirci ne istiyorsa onu yapmaktan yana değilim ama mutlaka seyirciye sevdirmek gibi bir stratejisi var sinemanın, ben de bunun üzerine çok takılıyor ve düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL PLATFORMLAR SEKTÖRÜ AYAKTA TUTTU"

Pandemi döneminde dijital platformların önemine dikkat çeken Akay, "9 kere Leyla' filmini çekmiştik, pandemiye denk geldi. Sinema yerine Netflix'te yayınladı. Netflix ve diğer dijital platformlar, pandemi döneminde bizim sektörü ayakta tuttu. En önemli faydası da çok kaliteli filmler yayınlanıyor. Bu platformlar seyircinin estetik ve kalite duygusunu da değiştirdi. Özellikle gençler bu dizilerin örneklerinden istiyor, hatta sinemanın da başına bir bela sinemada da görmek isteyecekler. Kalite duygusunu önümüzdeki yıllarda daha da değiştirecek." diye konuştu.

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"SİNEMA VE STREAMING İÇİN AYRI OPERASYONLAR GEREKİYOR"

Usta yönetmen, beyazperde ile dijital platforma film çekerken kamera arkasında yaşanan farklılıkları da dile getirdi. Akay, "9 kere Leyla' filmi için bize Netflix'ten bize 3-4 kez teknik analiz geldi. Anladık ki onlar da çok ciddi bir özen gösteriyor. Yalnız Netflix için değil bütün internet kanallarının, sinemacılar için en büyük problemi, filmlerin çoğunlukla cep telefonundan seyrediliyor olması. Sadece cep telefonundan da değil, bilgisayar ekranlarından da izleniyor yapımlar. Her sahnenin, her detayın, her boyutun o ekranlar için de yapılması gerekiyor. Acayip detaylı bir filmi cep telefonundan izlemek çok zor. Özellikle şunun ayrımına yeni varıyoruz; Sinema ve streaming kanalları için ayrı bir operasyon gerekiyor." dedi.

"NETFLIX RİSKİ AZALTIYOR"

Netflix yapımları hakkında da konuşan Akay, "Yapımcı, aslında yaratıcı bir karakter, fikri, yönetmeni, yazarı buluyor, organizasyonu kuruyor, parayı yönetiyor. O yüzden genellikle en iyi film ödülü yapımcıya veriliyor. Netflix'in kendi orijinal yapımlarında, bu işlevi de Netflix görüyor. Netflix'in orijinal içeriklerinde yapımcının bir katkısı olamıyor. Dolayısıyla mali olarak streaming kanallarından para kazanmakla sinemada başarılı film yapmanın sonucunda kazanılan para arasında büyük fark var. Başarılıysa sinemanın kazanılan parayı streaming kanallarından kazanmanın imkanı yok. Ama streaming kanalları da riski azaltıyor. Projeye baştan bakıyor çekiyorsun paranı kazanıyorsun." şeklinde sözlerini sürdürdü.

1 AYDA 2,5 MİLYON KİŞİ SEYRETTİ

'9 Kere Leyla' filminin izlenme rakamlarını da paylaşan Akay, "Netflix izlenme sayılarını sadece yapımcılara veriyor. Mesela ilk ay '9 kere Leyla'yı 2,5 milyon kişi seyretmiş fakat 1,5 milyon başından sonuna kadar izlemiş. Bir de öyle bir oran yapıyorlar. '9 Kere Leyla' hem bizim hem de Netflix için kötü bir operasyon olmadı." dedi.

"MİNİ DİZİLER, ROMAN YAZMAK GİBİ"

Dijital platformlara iş yapmanın zevkli olduğunu söyleyen Akay, "Tüm dünyada en iyi yönetmenler, en iyi oyuncular dijital platformlarda yer alıyor. Bir mini dizi yapsalar 6-7 saatlik bir sinema filmi yapmış gibi oluyorlar. Öykücülükten roman yazmaya geçmek gibi..." ifadelerini kullandı.

Dizi oyunculuğu ile sinema oyunculuğu arasındaki farka da değinen Akay, "Kötü oyunculuklar yüzünden sinema filmleri batıyor. İzleyici sinemada o kadar iyi oyuncular görmüş ki onların devamını istiyor. Güzel yüzlü, karizmatik oyuncular var ama oyunculuk yok." diye konuştu.

"RECEP İVEDİK'TE MUAZZAM BİR YETENEK VAR"

Ünlü yönetmen, Şahan Gökbakar'ın filmleri hakkında ise, "Benim annem ve arkadaşları Kemal Sunal filmlerine gıcık olurlardı. Aynı tepki aslında. Şahan, Recep İvedik'in senaryosunu bana da getirmişti, beğenmiştim. Filmi eleştirebilirim. Yanlış kurgu, yanlış ışık gibi fakat hiç kimse Recep İvedik'i o oyuncunun oynadığı gibi oynayamaz. Orada muazzam bir yetenek var. Çok radikal bir karakterdi." diye konuştu.

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"CEM YILMAZ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE ELEŞTİRİLMEZ"

Akay, Cem Yılmaz'ın filmlerinin eleştirilmesi konusunda ise, "Cem çok iyi bir oyuncu, komedyen ve yönetmen. Yeşilçam ağacının benzeri bir ağaç ekmeye çalışıyor bunlar tartışabilir ama dünyanın hiçbir yerinde eleştirilmez. Cem ve Şahan ile çalışmak isterim." dedi.