Doğu Demirkol: O program benim için yıkım oldu!

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, dün akşamki programında komedyen Doğu Demirkol, oyuncu Hatice Aslan, şef Can Oba ve Jale Balcı ile otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı'nı konuk etti.

"VAPURDA STAND-UP YAPMAYI DÜŞÜNDÜM"

Şöhret yolculuğunu anlatan Doğu Demirkol, "Yetenek Sizsiniz programında çok kötü bir performans sergiledim. Benim için de yıkım oldu. Annem avukat, babam doktor, ailem normal bir meslek yapmamı istediler. Bilgisayar mühendisliği okudum 'Neden işini yapmıyorsun?' derdindelerdi. Yetenek Sizsiniz'de kötü performans sergileyince, annem 'en azından denedin oğlum' dedi. Sonra bir şirkete iş görüşmesine gittim. Mülakatta üç kişi vardı, 'üç hayır da bizden' dedi. Bilgisayar mühendisliğini de ailemi oyalamak için okudum, küçüklüğümden beri hayalim komedyen olmaktı. Sonra düşündüm ki ne yapabilirim, nerede kendimi gösterebilirim... Kadıköy-Beşiktaş vapurunda bile stand-up yapmayı bile düşündüm. Sonra Taksim'de bir komedi kulüp mekanı vardı. Orada çıktım, çok iyi geçti. Mekanın işletmecisi, 'Gel her hafta burada çık' dedi ama sonra Gezi Parkı olayları başladı. Taksim tamamen kapandı. Sonra BKM Mutfak'tan çağırdılar. Ardından Güldür Güldür Show'a çıktım. Oradan sonra bir patlama oldu." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM DİZİ OLDU"

Yaşamını kaleme alan ve bunu da ekranlara yansıtan ünlü komedyen, "Yakın zamanda hayatımı dizi yaptım. Avukat anne ve doktor bir babanın oğluyum. O ortam içinde komedyenliğe sivrilme çabam anlatılıyor. Şakalar içimdeki uktelerden çıktı. Çok iyi tepkiler aldım. BKM'nin kurucusu Necati Akpınar, 'Ağzım açık izledim' dedi. Anlaşıldığıma sevindim. Şimdi ikinci sezonuna bakıyoruz." diye konuştu.

'Ölümlü Dünya' filminin de devamının geleceğini belirten Demirkol, "Ekipteki herkesin farklı işleri var. Aktif bir şekilde bir araya gelemedik ama bir yıl önce filmin devamı için konuşmuştuk." dedi.

'AHLAT AĞACI'NDA NASIL ROL ALDI?

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Ahlat Ağacı' filmine seçilmesi hikayesini de anlatan Demirkol, "Nuri Bilge Ceylan, Yetenek Sizsiniz programında yuhalanırken beni görmüş. Seçilmeyeceğim belliydi ama kendimi anlatmak istiyor ve diretiyorum. Oradaki görüntümden sonra beni aradı. Görüşmeye ilk gittiğimde 30 aday vardı. Onların arasından beni seçti." ifadelerini kullandı.

"10 BİN DOLAR İÇİN DİL DÖKÜYORUZ!"



Ailesinin komedyen olmasına ilişkin tutumlarını da dile getiren Demirkol, "İki yıl önce babam bir çocuktan bahsetti. Silikon Vadisi'ne gitmiş aylık 10 bin dolar kazanıyormuş. Ben de 'İyi kazanıyormuş biz de o para için yarım saat dil döküyoruz' dedim. 'Artık bu konuyu uzatma demek' istedim. Nuri Bilge Ceylan'dan sonra o da saygı duydu. Geçenlerde ilk defa gösterime geldi." dedi.

"SETTEKİ DİNAMİZM HOŞUMA GİDİYOR"

Ünlü oyuncu Hatice Aslan ise, "Televizyon, sinema ve tiyatro birbirinden çok farklı. Üçü de çok farklı farklı oyunculuk stilleri gerektiriyor. Seti özlüyorum. Oradaki oyunculuk deneyimi çok daha başka bir şey. Senaryo bazen geç geliyor, bazen orada yazılıyor. Dizi setindeki dinamizm hoşuma gidiyor. Çok yoruldukları halde bu işi bırakamayanlar var. Televizyon dünyasının farklı bir tadı var." şeklinde konuştu.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Nurseli İdiz ile birlikte eğitim gördüğünü belirten Hatice Aslan, "Nuri Bilge Ceylan'ın kişiliği ile sineması arasında bağlantısı var. Kendisiyle çalışmak çok kolay." ifadelerini kullandı.

"SUSHI'Yİ KABUL EDEMEDİK"

10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve daha önce New York'ta çalıştığını belirten Şef Can Oba ise, "Türkiye'de babadan oğlu geçen bir yemek kültürü var. Sirkeci'de açtığımız lokantada Dünya mutfağını Türk mutfağına uyarlayarak, onlara sevdirmeye çalıştık. Her yeni yemeğe biraz geride bakıyoruz. Yeniliğe biraz kapalıyız. Yeni şeylere bir kere gidelim, bir kere deneyelim, bir daha gitmeyelim modundayız. Ancak yaşayabilmeniz oradaki yemekleri buradaki kültürle harmanlarsanız başarılı oluyor. Pizza ve hamburgeri kabul etmiştir Türk toplumu ama bir sushiyi kabul etmemiştir. Bizim çizgilerimiz var. Bizim biraz daha mesafe katetmemiz lazım." diye konuştu.

"İTALYA'DA GIDA POLİSİ VAR"



Şef Jale Balcı, "Ürün sıkıntısı yaşıyoruz. Güzel bir yemek yiyemiyoruz. Yurt dışına gittiğinizde daha taze yiyebiliyorsunuz. Burada bir yengeç bacağı yemek büyük lüks. Yediklerimizin pek standartı yok. İtalya'da menülere istediğinizi koyamazsınız, gıda polisi var. Organik tavuk yazdınız mı, bunu gerçekten göstermeniz lazım, yoksa cezası var." dedi.

"FORMULA 1 HEDEFİM VAR"

Otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, "Bizde kilo çok önemli. Mesela ağırlık çalşamıyorum. Şu an bile tam limitte girebiliyorum arabaya. Yarış haftası daha çok enerji alıyoruz. Karbonhadirat ağırlıklı besleniyoruz. Yaklaşık 45 dakika sürüyor yarışlar, nabızlar 180 ortalama gidiyor. En son Budapeşte'de yarıştım. 1,5 kilo falan vermiştim. Yarışmam konusunda annem, babamdan daha rahat." ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı ayrıca, "7 yaşında Go-Kart'a başladım. Türkiye'de bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Sonra yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Formula 1 için hedefim var. İlk adımımız Formula 2 için. Sezon bitince testlere başlamak istiyoruz." dedi.