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        Haberler Dünya İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaklarda

        İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaklarda

        Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifasını isteyen İsrailliler bu cumartesi de gösteriler düzenledi. On binlerce protestocu ülke genelinde sokakları doldurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 00:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:33
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        İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti.

        Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

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        Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

        Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

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        İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığının önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti. İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabine üyelerini, "yalan söylemek" ve "esirleri geri getirecek anlaşmaya engel olmakla" suçladı.

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        Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.

        Kaplan Caddesi’nden yürüyerek bakanlık binasının önündeki Menachem Begin Caddesi'ne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle eylemlerini sürdürdü.

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        İsrailli esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta önce Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı, İsrail hükümetinin otomatik olarak reddettiğini ve Refah'a saldırı başlatarak gömmek istediğini söyledi.

        İsrail hükümetine karşı öfkeli olduğunu belirten Yahuda, Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasının önündeki engel olduğunu dile getirdi.

        Esir babası Yahuda, uluslararası topluma İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'nun kenara çekilmesi, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için baskı uygulaması çağrısında bulunarak, "Gazze'deki savaşın artık bir amacı yok. Daha fazla asker öldürülüyor. Daha fazla esir öldürülüyor. Daha fazla da esir yakında öldürülecek durumda." ifadesini kullandı.

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        POLİS MÜDAHALE ETTİ

        Göstericiler bu alandan yürüyüşe geçti ve İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

        İsrail polisi, kentin ana yollarından Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyer ve göstericilerin geçişini engellemek için kamyonlar yerleştirerek konuşlandı.

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        Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere Kaplan Caddesi'nde İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti. İsrail polisi ile göstericiler arasında uzun süre arbede yaşandı.

        Göstericiler, kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben "Ben-Gvir terörist", "Faşistlerin polisi" diye sloganı attı. İsrail polisi, alana TOMA getirerek göstericilere su sıkarak müdahale etti, olaylar uzunca bir süre devam etti.

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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçisi bir grup, polis bariyerlerini aşarak Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü trafiğe kapattı.

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        Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binlerce gösterici İsrail bayrakları, meşaleler, davul ve düdüklerle toplandı.

        Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti. Batı Kudüs'te de İsrailliler esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

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        Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin çeşitli noktalarındaki yolları ve kavşakları kapattı.

        Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Netanyahu
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