İbrahim Yıldız yazdı: "Beşiktaş'ın yanlışı"

Süper Lig’de son haftaya girilirken ilginç maçlar oynandı. Düşme hattından kurtulmak isteyen takımların müthiş mücadele gösterdikleri karşılaşmalar futbol adına sevindiriciydi. Birbirinden güzel, temposu yüksek, heyecan dolu karşılaşmalar izleyenlere tam anlamıyla futbol ziyafeti çekti.

Bunlardan biriside Beşiktaş-Hatayspor maçıydı. İstanbul’da güzel bir hava ve sahada oynan karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor’un üstünlüğü ile geçti. Sahada düşmeye oynayan takımın kim olduğu belli değildi. Daha iyi oynayan, pas yüzdesi ve atak çeşitliliği gösteren Hatayspor’du. Birçok pozisyona girdiler. İki güzel gol attılar. Maça asıldılar. Hiç pes etmediler. Son dakikada gelen penaltı sonucu galibiyetten oldular. Aldıkları bir puanla umutlandılar. Son haftayı büyük heyecanla bekliyorlar.

Hatayspor’u oynadıkları güzel oyundan dolayı kutlamalıyız. Maçlarını Mersin’de oynayan depremzede takım, hazıklıklarını İstanbul Riva’da sürdürdü. Zor bir süreçten geçtikleri ortada. Buna rağmen Lig’de tutunma adına olağanüstü mücadele veriyorlar. İstanbulspor’dan sonra Fatih Karagümrük, Süper Lig’e eden ikinci takım oldu. Pendikspor için de düştü diyebiliriz. Kalması ancak mucize ötesi bir durumla olabilir. Son hafta, Hatay, Ankaragücü, Gaziantepspor ve Konyaspor adına büyük önem taşıyor. Şimdiden matematik hesapları yapılmaya başlandı. Alt sırada yangın iyice alev almışken, 5.lik mücadelesi de bir başka heyecanı içerisinde barındırıyor. Beşiktaş, Kupa maçını kaybederse Avrupa umudunu beşinci olmaya bağlayacak doğal olarak. Sezonun son maçını Kasımpaşa ile oynayacaklar. Bilindiği gibi ilk karşılaşmayı kaybetmişlerdi.

Ortada böyle riskli bir tablo var. Buna rağmen Beşiktaş teknik ekibi, Trabzonspor ile yapacakları Kupa finalini düşünerek sahaya saçma sapan bir kadro çıkardı. Son anda bir puanı kurtarmaları tamamen şanstı. Öncelikle sahaya çıkan ilk 11’in iyi bir seçim olmadığı ortada. Al-Musrati’yi hala oynatmak ısrarını anlamak zor. Muçi ile birlikte devre arası 25 milyon Euro verilerek alınan Al-Musrati Beşiktaş’a çok büyük kazıktır. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray bu paraya takım kurdu. En az 5-6 oyuncu aldı. Beşiktaş yönetimi bunun hesabını vermek zorunda. Maçı çevirmek için ikinci yarı Salih, Muçi, Gedson ve Aboubakar hamleleri yapıldı. Bir puanda bu oyuncuların katkısı ile alındı. Kupa düşüncesi ile kadronun en iyileri kenarda neden bekletildi diye sormak gerekir.