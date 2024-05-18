Son dakika haberi Jandarmanın girdiği evde patlama Tokat'ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi'nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.

Ajanslar Giriş: 18.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:39 facebook

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