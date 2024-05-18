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        Haberler Gündem Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yapan aracın sürücüsüne 128 bin lira para cezası kesildi

        Alanya’da drift yapan aracın sürücüsüne 128 bin lira para cezası kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:59
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        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle aynı gün içinde 4 yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 128 bin 932 lira ceza uygulandı.

        Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.K'ye 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, araç 8 ay süreyle otoparka çekildi.

        Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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