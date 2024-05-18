Alanya’da drift yapan aracın sürücüsüne 128 bin lira para cezası kesildi Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu

Anadolu Ajansı Giriş: 18.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:59 facebook

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