YAPILIŞI:

Büyük bir kapta yoğurt, süt, yumurta, şurup ve vanilyayı birlikte çırpın. İkinci bir kapta ise un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu birlikte çırpın. Bu sırada un karışımını yoğurt karışımına ekleyip birleştirin. Daha sonra büyük yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtın.

3 ila 4 orta boy krep (her biri yaklaşık 2 yemek kaşığı) veya çok sayıda küçük pankek (her biri yaklaşık 1 yemek kaşığı) yapmak için yeterli miktarda hamur dökün. Krepleri kenarlarda ve merkezlerde kabarcıklar görünene kadar pişirin. Bir spatula kullanarak krepleri ters düz edip çevirin.

Boyutuna göre yaklaşık 1 dakika daha pişirin. Pişen pancakelerinizi bir kaba alın ve üzerine yoğurt, çilek, yaban mersini ve şurup ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!