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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Beşiktaş - Hatayspor: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Beşiktaş - Hatayspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Son bölüme 2-1 yenik durumda giren siyah-beyazlılara 1 puanı getiren gol 90+7. dakikada Aboubakar'ın penaltısıyla geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 17:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:52
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        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Beşiktaş ile kümede kalma savaşı veren Hatayspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şekkinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Siyah-beyazlıların gollerini 50. dakikada Gedson Fernandes ve 90+7. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti.

        Bordo-beyazlıların golleri ise 26. dakikada Massanga ile 55. dakikada Dele-Bashiru'dan geldi.

        Beşiktaş bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken, haftayı 5. sırada kapattı. Siyah-beyazlıların ligde üçüncülük şansı kalmadı.

        Hatayspor ise puanını 38'e çıkarıp kümede kalma umudunu sürdürdü.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

        33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.

        50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

        55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.

        83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

        90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.

        90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 64 Muçi), Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Salih Uçan), Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Gedson Fernandes), Rashica (Dk. 84 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Aboubakar), Cenk Tosun

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Pedro (Dk. 72 Hodzic), Boudjemaa (Dk. 52 Görkem Sağlam), Bashiru, Mendes (Dk. 80 Kerim Alıcı), Strandberg (Dk. 72 Dadashov)

        Goller: Dk. 27 Massanga, Dk. 55 Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 50 Gedson Fernandes, Dk. 90+7 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Pedro, Dk. 45+2 Mendes, Dk. 90+10 Cemali Sertel (Hatayspor), Dk. 74 Masuaku, Dk. 74 Aboubakar, Dk. 76 Muçi, Dk. 90+3 Salih Uçan, Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+8 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

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