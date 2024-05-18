Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı! Kayserispor - Konyaspor maçında hakem Halil Umut Meler, Nazon'a sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterirken saha bir anda karıştı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, bu karara tepki gösterirken sahaya girmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri tarafından sahaya girmesi engellendi ve dışarı çıkarıldı

Habertürk Giriş: 18.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:56 facebook

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