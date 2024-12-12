Trump: İran ile savaşabiliriz

47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, göreve 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Trump, göreve gelmeden önce belli konularla ilgili önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda İran ile savaş olasılığı sorusuna da yanıt verdi. Donald Trump, "Her şey olabilir, her şey mümkün, durum belirsiz." diyerek İran ile savaş ihtimalinin olduğunu belirtti.

İran tarafından konuya dair herhangi bir açıklama gelmezken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Batı'nın İran'a karşı takındığı tavrı değiştirmediği takdirde nükleer üretimine devam edeceklerini ifade etmişti. İsrail ile İran hâlihazırda sıcak bir savaş içerisinde bulunmuyor ancak 2024 yılı içerisinde karşılıklı saldırıların olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında yeniden bir çatışma ihtimalinin hiç de azımsanmayacak ölçüde var olduğu görülüyor.