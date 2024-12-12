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        Haberler Dünya Trump: İran ile savaşabiliriz | Dış Haberler

        Donald Trump: İran ile savaşabiliriz. Durum çok belirsiz

        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, görevine 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. İsrail'in Hizbullah ile ateşkes yaptığı bir dönemde, İran ile savaş ihtimalinin olup olmadığı sorusuna "Her şey olabilir, durum çok belirsiz." cevabını vererek savaş ihtimalini yok saymadı. Donald Trump 2020 yılının başında İran'ın Orta Doğu'dan sorumlu komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını vermişti. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, saldırının doğrudan Trump'ın talimatı olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 19:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:45
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        Trump: İran ile savaşabiliriz
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        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, göreve 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Trump, göreve gelmeden önce belli konularla ilgili önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor.

        Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda İran ile savaş olasılığı sorusuna da yanıt verdi. Donald Trump, "Her şey olabilir, her şey mümkün, durum belirsiz." diyerek İran ile savaş ihtimalinin olduğunu belirtti.

        İran tarafından konuya dair herhangi bir açıklama gelmezken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Batı'nın İran'a karşı takındığı tavrı değiştirmediği takdirde nükleer üretimine devam edeceklerini ifade etmişti.

        İsrail ile İran hâlihazırda sıcak bir savaş içerisinde bulunmuyor ancak 2024 yılı içerisinde karşılıklı saldırıların olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında yeniden bir çatışma ihtimalinin hiç de azımsanmayacak ölçüde var olduğu görülüyor.

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        Diğer yandan İran tarafından da desteklenen Hizbullah ile İsrail arasında 60 günlük ateşkes sonrası neler yaşanacağına dair net bir gösterge yok. Çatışmaların devam etmesi durumunda İran'ın duruma müdahale etmesi gündeme gelebilir.

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