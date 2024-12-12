Malmö - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Yeni Malmö Stadyumu

HAKEM: John Brooks

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

Malmö: Persson, Stryger, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

MALMÖ İLE İLK MAÇ

Galatasaray ile Malmö, uluslararası turnuvalarda ilk kez karşı karşıya geliyor.

Malmö, tarihinde daha önce AIK, Göteborg, Östersund ve Elfsborg ile mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı 5. İsveç temsilcisi oluyor.

Mavi-beyazlı takım ise Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından üçüncü kez bir Türk takımıyla mücadele ediyor.