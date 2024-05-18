BUNLARA DİKKAT!

Bu arada her cildin farklı ihtiyaçları ve yapısı var. O nedenle bu tarz ürünleri kullanmadan önce alanında uzman birine mutlaka danışın. Bunun yanında yeni bir kozmetik ürün kullanmaya başlamadan önce, ürünü kol veya bileğinizin iç kısmında küçük bir alanda test edin. 24 saat boyunca herhangi bir kızarıklık, kaşıntı, yanma veya hassasiyet oluşursa, ürünü kullanmayı bırakın ve bir doktora başvurun.