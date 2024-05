BÜLENT ERSOY

MEZARLIK VASİYETİNİN DETAYLARI

Daha önce gerçek kürk tercihleriyle tepki çeken ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir konu ile adını gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Bülent Ersoy, 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'a yazdığı bir mektupla adından söz ettirdi. Ersoy'un annesi Necla Poyraz'a yazdığı mektupta içişleri eski bakanı Süleyman Soylu detayı dikkat çekti.

Mezarı için bir dizi vasiyette de bulunan Bülent Ersoy, mektubunda şu cümlelere yer verdi: Annem, merhaba. Bugün Anneler Günü. Senin günün. Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için. Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor.

Biliyor musun seni yüce Hakk'ın rahmetine ve ebedi istirahatgâhına ellerimle tevdi ettikten sonra senden ayrı kaldığım ilk zamanlarımda alışkanlıkla hep senin telefonunu arayıp seninle mutad yapmış olduğumuz her günkü konuşmalarımızı sürdürmek üzere kendi telefonuma gitti ellerim. Ama ama ama şarkıdaki gibi gönlüm kırık, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık oldu hep anam...