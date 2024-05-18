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        Başakşehir - Trabzonspor CANLI YAYIN

        Başakşehir - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor kazanması halinde 3. sırayı garantileyecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:03
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        STAT: Fatih Terim

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        VAR: Helder Malheiro

        Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

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        ÜÇÜNCÜ SIRA GARANTİLENEBİLİR

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        Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak. İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.

        Konuk ekip Trabzonspor ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

        BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

        RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.

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