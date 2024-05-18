Londra'da Nekbe'nin 76. yılında yürüyüş: "Rishi Sunak saklanamazsın"

Claire Lodge isimli eylemci ise 7 Ekim'den bu yana tüm yürüyüşlere katıldığını dile getirerek, "Başta, 1-2 hafta sonra dünyanın yaşananlara bir dur diyeceğini düşünüyorduk. Bu kadar zaman geçip hiçbir şeyin değişmemesine inanamıyorum." dedi.

Lodge, İngiltere hükümetine inancı kalmadığını da ifade etti. Seçimlerle iktidar değiştirmenin de Gazze'deki duruma etki etmeyeceğini kaydeden Lodge, finansal boykot ve işleri durduracak eylemlerin etkili olacağını söyledi.