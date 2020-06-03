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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Milyonlarca insanın hayatına kabus olan koronavirüs salgınına karşı Gerede'nin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bennu Gerede, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederek, "Dışarıda maske takmak çok sağlıklı buluyorum. Dışarıda oksijen var. Yasaksa ceza kessinler o zaman. Dışarıda takmak istemiyorum. Avm'ler de takıyorum sadece" diyerek açıklamada bulundu.

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