Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Göcek'te
Geçtiğimiz günlerde Mısır'dan dönen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bir sonraki durağı Göcek oldu. Kendilerine tahsis edilmiş özel localarında günün tamamını geçiren ikili, birlikte keyifli anlar yaşadı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışı tatillerini bitiren çift, bu kez soluğu Göcek'te aldı.
Kendilerine tahsis edilmiş özel localarında günün tamamını geçiren ikili, akşam saatlerinde sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.
Berk Oktay ile suyun içerisinde bir hayli eğlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, denizden çıkmak isteyen eşinin elini tutup, engellemek istedi.
Berk Oktay'ın arkasından denizden çıkmaya hazırlanan oyuncu, bu sırada kendisini tanıyan hayranlarıyla kısa süre sohbet etti.
Ardından eşinin yanına giden Yıldız Çağrı Atiksoy'un bir hayli keyifli olduğu görüldü.
Localarında baş başa sohbet edip eğlenen ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.