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        Haberler Magazin Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Göcek'te - Magazin haberleri

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Göcek'te

        Geçtiğimiz günlerde Mısır'dan dönen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bir sonraki durağı Göcek oldu. Kendilerine tahsis edilmiş özel localarında günün tamamını geçiren ikili, birlikte keyifli anlar yaşadı

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 11:36
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışı tatillerini bitiren çift, bu kez soluğu Göcek'te aldı.

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        Kendilerine tahsis edilmiş özel localarında günün tamamını geçiren ikili, akşam saatlerinde sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.

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        Berk Oktay ile suyun içerisinde bir hayli eğlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, denizden çıkmak isteyen eşinin elini tutup, engellemek istedi.

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        Berk Oktay'ın arkasından denizden çıkmaya hazırlanan oyuncu, bu sırada kendisini tanıyan hayranlarıyla kısa süre sohbet etti.

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        Ardından eşinin yanına giden Yıldız Çağrı Atiksoy'un bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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        Localarında baş başa sohbet edip eğlenen ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
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