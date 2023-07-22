Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Göcek'te

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt dışı tatillerini bitiren çift, bu kez soluğu Göcek'te aldı.