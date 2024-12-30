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        Haberler Gündem Metrobüste boş koltuk kavgası

        Metrobüste boş koltuk kavgası

        Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste boş koltuğa çanta bırakılması sonrasında oturma kavgası çıktığı iddia edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin aracın tutunma demirine tırmanarak başka birine yumruk ve tekme attığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:01
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        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
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        Olay 25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

        KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.

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