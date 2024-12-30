Metrobüste boş koltuk kavgası

Olay 25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.