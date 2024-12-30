Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında öldü
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1981 yılları arasında ABD'nin 39. başkanı olarak görev yapan Carter, başkanlık sonrası dönemde de insani yardım çalışmalarıyla tanındı ve 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü
Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Plains kasabasında doğdu ve büyüdü. ABD Deniz Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra deniz kuvvetlerinde görev yaptı. Askerlik hizmetinin ardından ailesinin yer fıstığı yetiştirme işini yeniden canlandırdı. Siyasi kariyerine Georgia Eyalet Senatosu'nda başladı ve 1971-1975 yılları arasında Georgia Valisi olarak görev yaptı. 1976 yılında başkanlık seçimlerini kazanarak ABD Başkanı oldu.
RONALD REAGAN'A KARŞI KAYBETTİ
Başkanlığı döneminde enerji politikaları, insan hakları ve çevre konularına önem veren Carter, Camp David Anlaşmaları ile İsrail ve Mısır arasında barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Ancak, İran rehine krizi ve ekonomik zorluklar gibi sorunlar nedeniyle 1980 yılında yapılan seçimlerde Ronald Reagan'a karşı kaybetti.
Başkanlık sonrasında Carter, eşi Rosalynn ile birlikte Carter Center'ı kurarak dünya genelinde insan hakları, demokrasi ve sağlık alanlarında çalışmalar yürüttü. Ayrıca Habitat for Humanity gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif olarak çalıştı. Eşi Rosalynn Carter, Kasım 2023'te 96 yaşında vefat etmişti.
ABD TARİHİNDEKİ EN UZUN YAŞAYAN BAŞKAN
Jimmy Carter, ABD tarihindeki en uzun yaşayan başkan olarak kayıtlara geçti ve yaşamı boyunca barış, insan hakları ve demokrasiye olan bağlılığıyla hatırlanacak.
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