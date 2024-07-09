Beşiktaş'ta 2 isim kampta yok!

Beşiktaş'ta kadro planlaması konusundaki çalışmalar hızla devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda takımda düşünülmeyen isimlerden olan Daniel Amartey ve Oxlade-Chamberlain, yarın başlayacak Slovenya kampına götürülmeyecek.

2 yıllık sözleşmesi bulunan ve senelik 2.5 milyon Euro alan Chamberlain'in de İngiltere'den Sheffield United ve Southampton başta olmak üzere durumu yakından takip ediliyor.

Beşiktaş, İngiliz yıldızdan bonservis kazanmayı da planlarken tekliflerin resmileşmesi bekleniyor.