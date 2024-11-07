Biden ulusa seslendi: Ülkenin seçimini kabul ediyoruz
Başkanlık seçimlerinin ardından ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Halkın iradesi her zaman galip gelir" diyerek, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde devredileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in, seçim gününe kadar "tarihi" bir kampanyaya liderlik ettiğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, kampanya boyunca verdiği emek dolayısıyla Harris'i takdir etti.
2020'deki başkanlık seçiminde başkan adayı olduğunda Harris'i başkan yardımcısı seçmesinin verdiği "ilk ve en iyi karar" olduğunu belirten Biden, "(Harris) Olağanüstü şartlar altında öne çıktı ve tarihi bir kampanyaya liderlik etti." ifadesini kullandı. Biden, Harris'in, ABD halkının nesiller boyu örnek alacağı bir lider olmayı sürdüreceğini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim sonuçlarının ardından bugün ilk kez konuştu.
Ulusa sesleniş yapan Biden, seçim sonuçlarına ilişkin "Amerikalıların yaptığı tercihi kabul etmek zorundayız" dedi.
Biden, seçim sonuçlarına dair yaptığı konuşmada, "20 Ocak'ta ABD'de iktidar barışçıl bir şekilde değişecektir. Sonuçlar sistemimizin adil, şeffaf ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Demokraside halkın iradesi galip gelir, başkan seçilen Trump'ı kutluyorum. Ülkenin seçimini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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