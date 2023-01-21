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Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

Çocukluğumuzun kahramanları olan efsane çizgi film Tom ve Jerry nerdeyse bir nesli büyüttü. Günümüzde yeni nesil çizgi filimler çıksa da onların yerini hiçbiri tutamaz. Sevimli kahramanların çılgın maceraları hala bizleri gülümsetiyor. Dünyaca tanınan bu sevimli karakterlerin yer aldığı Tom ve Jerry hakkında daha önce belki de hiç duymadığınız bilgileri bir araya getirdik. İşte ardı arkası gelmeyen kovalamacanın ardında yatan gerçekler…

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  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    1940'lı yılların başında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan kedi ve fare ikilisi Tom & Jerry, dönemin en ünlü çizgi filmi olarak bilinmektedir. Çıkışından kısa bir süre sonra tüm dünyaya hızla yayılan çizgi film, birçok neslin unutulmaz parçası olmayı başarmıştır.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Son derece etkili ve akılda kalıcı olan seri, 1940 ile 1958 yılları arasında kedi ve fare savaşlarını konu almıştır. Adeta bir efsane haline dönüşen Tom ve Jerry serisi hakkında neler biliyorsunuz?
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry'nin yaratılışı tarihini biliyor musunuz?

    İlk günden beri gönlümüzde taht kurmuş bu sevimli fare ile kedi, 1940'larda William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratıldı. Yine bu yaratıcıların kurduğu stüdyoda Ayı Yogi, Scooby-Doo, Şirinler, Taş Devri gibi ve nicelerinin yapımcılığı üstlenildi. Çocukluğumuzun kendilerine bir teşekkür borcu olduğu aşikar!
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry isminin bir anlamı var!

    Tom ve Jerry'nin isminin anlamı Eggnog ve Rom'dan yapılan ABD'de geleneksel bir Noel kokteyli olan 'A Tom and Jerry' den gelmektedir. Kokteyl, 'Life in London' kitabının yazarı Pierce Egan tarafından 1820'lerde icat edildi.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Orijinal isimleri bizim bildiğimiz Tom ve Jerry değil!

    Kabullenmesi güç fakat 1940 yılına dayanan çizgi dizinin ilk bölümünde Tom  Jasper olarak anılırken, Jerry' ise Pee-Wee olarak anılıyordu. Peki Tom ve Jerry nasıl 'Tom ve Jerry' oldular? Bu iki karaktere isim bulmak için bir yarışma düzenlendi ve Animatör John Carr, Tom ve Jerry takma adlarını bularak para ödülünü de kazandı.

    ComicBook.com’un yapmış olduğu habere göre Tom ve Jerry takma adlarıyla bilinen ve tüm dünyada da bu isimle anılan ünlü çizgi karakterlerinin asıl isimlerinin; Tom için ‘Thomas Jasper Cat Sr.’, Jerry içinse ‘Gerald Jinx Mouse’ olduğu belirtildi.

    Yani çocukluğumuzda hepimizi ekrana kilitleyen bu iki sevimli ezeli düşmanın asıl isimleri Tom ve Jerry değil de Thomas Jasper Car Sr ve Gerald Jinx Mouse’muş.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry tam 7 Oscar kazandı!

    Sanıyoruz Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Tom ve Jerry'yi seyirciler arasındaki çocuklar kadar sevdi ki 7 Oscar'a layık gördü. İlk Oscar'ı 1943'te Yankee Doodle Mouse adlı bölüm kazanmışken, yedinci Oscar'ı ise 1953'teki Yohan Mouse bölümü kazandı.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry'nin posta pulu çıkartıldı!

    1972'de Arap Sharjah eyaleti bir dizi Tom ve Jerry konseptli posta pulu piyasaya sürdü.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry arasındaki sonu gelmeyen o mücadele!

    Tom ve Jerry, sürekli olarak mücadeleye girişen ve asla eskimeyen, sonsuz tekrarlanabilir bir formülün ilk çizgi film ikililerinden ve bu kültürün öncülerindendir.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Filmin yaratıcıları senaryo konusunda hemfikir değildi.

    Çizgi dizinin yaratıcılarından Barbera, bir kedinin fareyi kovalamasının iyi bir temel fikir olduğunu düşünmüş olsa da, diğer yaratıcı Hanna'nın bunun çok orijinal olmadığından şikayet ettiği iddia ediliyor.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry gerçekten masum mu?

    Tom ve Jerry çocuklar için yapılmış masum bir çizgi film olarak dursa da aslında çeşitli şiddet sahneleri sebebiyle yııllar boyunca,bölümleri dünya çapındaki televizyon ağları tarafından yoğun bir şekilde sansüre uğradı veya doğrudan yasaklandı.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry'nin Çekoslavakya macerası

    Tom & Jerry her ne kadar Amerikalı olduğu bilinse de 1960'larda kısa bir süre için animasyon dizileri Çekoslovakya'da yapıldı. 13 Çek bölümü garip atmosfer ile orijinalinden çok farklı bir tona sahipti.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

    Tom ve Jerry birkaç istisna dışında hiç konuşmadılar!

    Tom ve Jerry ikilisi pek kendi aralarında konuşmasa da Tom'un ilk konuştuğu zaman, 'Sen benim bebeğim misin yoksa benim bebeğim değil misin?' şarkısını söylemekti.
  • Bir nesli büyüten çocukluk kahramanları Tom ve Jerry çizgi filmine dair bilinmeyenler!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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