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Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?

Çok sevilen çizgi film karakterlerinin ellerinde genellikle hep eldiven olduğunu görürüz. Vazgeçilmez çizgi film karakterlerinden Mickey Mouse ve Tom ve Jerry'de, Tom'un eli hep beyazdır. Karakterlerin ellerinin neden beyaz olduğunu araştırdık ve sizler için derledik. Bakın, yıllar sonra açıklanan sebebi aslında neymiş...

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  • Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?

    Bir zamanlar her sabah erkanlarda sıkça görüğümüz popüler çizgi film karakterlinin hakkında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Örneğin, çizgi filmlerde karakterlerin neden 4 parmaklığı olduğu hep merak edilmiştir. Bir diğer merak edilen soru ise neden eldiven taktıları veya ellerinin neden beyaz olduğu?

     
  • Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?

    Disney'in Mickey Mouse'u, Tom ve Jerry'de ki Tom , Bugs Bunny ve Woody Woodpecker gibi karakterlerin ellerine dikkat ederseniz hep eldivenlidir. Peki, çizgi film karakterleri neden eldiven takıyordu?

    Çizgi film tarihçisi ve New York Üniversitesi profesörü John Canemaker, karakterlerin eldiven takmasının nedenlerini birkaç sebeple  sıralamış.

     
  • Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?

    ELLER BÜYÜK VE OVAL DAHA RAHAT ÇİZİLİYORDU

    Eskiden tüm çizgi film karaleri tek tek kağıtlara çizilerek oluşturuluyordu. Bu dönemde karakterleri köşeli, hatlı ve eklemli çizmek oldukça emek isteyen bir süreçti. 

    Çözüm olarak animasyoncular, çizgi film karakterlerinin bedenlerini oval çizmeye başladılar. Bu tekniğe de lastik hortum dediler.

    Bu teknik işleri hem hızlandırıyor hem de kolaylaştırıyordu. Bu nedenle karakterlerin elleri hem daha büyük hem de daha oval bir biçim aldı.

     
  • Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?

    SİYAH BEYAZ FİLMLERDE BELLİ OLMUYORDU

    Ellerin beyaz olmasının ikinci nedeni ise siyaz beyaz animasyonlarda, eller vücudun üzerinden belli olmuyordu. Görüntü de net bir biçimde çıkmadığı için animasyoncular beyaz eldiveni ilk olarak Mickey Mouse'a giydirerek buldular. Böylelikle eller daha rahat seçilebiliyordu.

     
  • Nedeni yıllar sonra anlaşıldı! Çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven giyer?

    İNSAN GİBİ GÖRÜNSÜN İSTENİYORDU

    Üçüncü neden ise hayvan olsa bile insan gibi algılanması isteniyordu. Karakterler ne kadar tavşan, kedi veya hayvan türü olsa bile insancıl tavırlar sergiliyordu ve bu şekilde algılanması isteniyordu.

     
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