Ellerinin bir pati şeklinde görünmesi istenmediği için gerçek insan eli şekli verildi ve beyaz renk ile daha seçilebilir bir görünüm sağlandı.

Walt Disney'in notlarında da Mickey Mouse hakkında bu ifadeler yer alır “Mickey’e fare elleri vermek istemedik çünkü onun insan gibi görünmesini istiyorduk. Bu nedenle ona tıpkı bir insan gibi eldiven taktırdık.”