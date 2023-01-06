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Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı? Dünya tarihinin en kötü yılı!

İnsanlık tarihi günümüze kadar birçok zorluktan geçti. Savaşlar, depremler, salgınlar, soykırımlar ve patlamalar. Ancak insanlık tarihinin en kötü yılı olarak 536 senesi tarihçiler tarafından kabul görür. 536 senesinde dünya ve insanlık volkanik patlamalarla beraber tarihte ‘Karanlık Çağ’ olarak denilen dönemi yaşadı. Peki, 536 senesinde dünya nasıl bir yerdi?

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  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    DÜNYANIN EN KÖTÜ YILI M.S. 536

    Harvard Ünivsersitesi’nden Orta Çağ tarihçisi ve arkeolog Micheal McCormick M.S. 536 yılını dünyada yaşamak için “en kötü yıllardan biri ve hatta en kötüsü olabilir” diye anlatıyor.

    McCormick’in Science dergisinde yazdığı makalede, 536 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın belli yerleri kara bir sis ile kaplanmış ve tam 18 ay boyunca güneş yüzü görülmemiş.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    "GÜNEŞ HALA DÜNYA'YI BİR AY IŞIĞI KADAR AYDINLATIYOR"

    O dönemde Bizans İmparatoru Belisarius tahttayken tarihçi olan Prokopius olayları şöyle anlatıyor ''Karanlık bir anda başlamıştı, tıpkı bir güneş tutulması gibiydi ama aylarca sürmüştü ve etraf tamamen karanlıktı.'' Yine günlüğüne "Bugün 18. aya girdik, Güneş hala Dünya'yı bir Ay ışığı kadar aydınlatıyor" ifadelerini kullanmış.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    SICAKLIK EN YÜKSEK 2.5 DERECEYDİ

    Dünya M.S. 536 yılında yaklaşık olarak 300 milyondu ve ortalama sıcaklık 2.5 dereceydi. 536 yılında hava sıcaklıkları 1,5 ile 2.5 dereceye düşmüş ve böylece son 2300 yılın en soğuk 10 yılı yaşandı.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    VOLKANİK PATLAMA NEDENİYLE DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

    Orta çağda böyle bir karanlık çağın yaşanmasının sebebi ise Harvard Üniversitesi İnsan Tarihi Bilimi için yapılan araştırmalar da elde edilen sonuçlara göre, İzlanda ve Kuzey Amerika’da meydana gelen devasa volkanik patlama nedeniyle dünya karanlık bir sise kaplanıyor.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    İsviçre’de yer alan buzuldan alınan bir örnekte buz parçasının üzerinde aşırı hassas bir inceleme yürütülüyor ve parçanın 536 yılının baharında oluştuğu tespit ediliyor. Ayrıca buz parçasında iki adet mikroskobik volkanik cam parçacığı bulunuyor.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    Araştırmalar sonucunda volkanik patlama nedeniyle oluşan sis, soğuk hava dalgasıyla Avrupa ve Asya’ya yayılıyor.

    540 ve 547 yıllarında yeniden büyük volkanik patlamalar oluyor aynı zamanda çok sayıda insan yaşamını yitiriyor.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    YAZ AYLARINDA KAR YAĞDI

    Volkanik patlama sonucunda 536 yılında Çin’e yaz aylarında kar yağıyor ve ekinler donduğu için insanlar açlıktan ölüyordu.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLMEYE BAŞLADI

    İrlanda’da bulunan resmi belgelere göre insanlar 536 ve 539 yılları arasında yiyecek ekmek bile bulamamıştı. Hatta insanlar arasında yamyamlık bile başladığı söylenir. Büyük Jüstinyen, tahta geçtiğinde ise tahta geçer geçmez yamyamlığı yasakladı.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    JÜSTİNYEN VEBASI ÇIKTI

    Tüm dünyayı sarsan volkanik patlamalar, anormal sıcaklıklar ve mahsul kıtlığının üzerine 541 yılında Mısır’daki Nil deltasının en doğusunda Pelusium’dan gelen ‘Veba’ hastalığı çıktı. Veba’nın tarihi 536 yılından çok öncesine dayanır ve 541 yılında pik yaparak Doğu Roma İmparatorluğu nüfusunun üçte birini yok etti.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    ‘Jüstinyen Vebası’ olarak adlandırılan bu hastalık 640 yılına kadar 100 yıl boyunca sürdü ve yaklaşık olarak 100 milyon insanın ölümüne neden oldu.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    BİZANS İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASININ TEMELİ OLDU

    Yaşanan Karanlık Çağ Avrupa’yı son derece kötü etkiledi ve özellikle Bizans İmparatorluğu yıkılmasına neden olacak ilk darbenin başlangıcı oldu.
  • Dünyanın en kötü yılı M.S. 536 yılı! Tarihin en kötü yılı M.S. 536 yılında neler yaşandı?

    Yaşanan, volkanik patlamalar, karanlık geçen 18 ay, anormal hava sıcaklıkları, mahsul kıtlığı ve veba hastalığı nedeniyle tarihçiler tarafından M.S. 536 yılı, dünyanın en kötü senesi olarak kabul edilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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