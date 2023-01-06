DÜNYANIN EN KÖTÜ YILI M.S. 536

Harvard Ünivsersitesi’nden Orta Çağ tarihçisi ve arkeolog Micheal McCormick M.S. 536 yılını dünyada yaşamak için “en kötü yıllardan biri ve hatta en kötüsü olabilir” diye anlatıyor.

McCormick’in Science dergisinde yazdığı makalede, 536 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın belli yerleri kara bir sis ile kaplanmış ve tam 18 ay boyunca güneş yüzü görülmemiş.