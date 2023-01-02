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Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan tebliğe göre, yumurta satışlarında yetiştirme kodu belirtilmesi zorunlu tutuldu. Kabuklu yumurta üzerine “yetiştirme metodu kodu”nun yer alması zorunluluğu getirilmişti. Bu kodların ne anlama geldiğinin tüketiciler tarafından bilinmesi gerekiyor. İşte, yumurta üzerindeki yumurtaların anlamları…

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  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 29211 sayılı 2014 tebliğine göre insan tüketimine sunulan kabuklu yumurta üzerine “yetiştirme metodu kodu” damgalanıyor.
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    Tebliğe göre “Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, freerange (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde yumurta kabuğunda belirtilecektir. Ayrıca, yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacaktır.”
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    KOD OLMAYAN YUMURTA SATILMASI YASAK

    Yetiştirme metodu kodu olmayan yumurtalar satılmıyor.

    "Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta, toptan veya perakende olarak satışa arz edilemeyecek."
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    Kod 0 ile başlıyorsa: Organik tavuk yumurtası.

    Kod 1 ile başlıyorsa: Serbest dolaşan tavuk yumurtası.

    Kod 2 ile başlıyorsa: Kümeste/kapalı ortamda özgür gezen tavuk yumurtası.

    Kod 3 ile başlıyorsa: Kafes tavuk yumurtası.
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    0 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?

    Organik tavuk yumurtaları hem tavukların yaşam alanının ve şeklinin doğal olduğunu hem de beslenme içeriğinin organik olduğunu işaret eder.
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    1 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?

    Tavukların beslenmesinin organik olduğunu garantilemez, endüstriyel yemler tavuk beslenmesinde kullanılır.
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    2 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?

    Tavukların belli bir düzeyde hareket ettiğini gösterir ve doğal ortamında yetişmediğini belirtir. Endüstriyel yemler kullanılır.

    3 NUMARA KODLU YUMURTA NE ANLAMA GELİR?

     

    Endüstriyel üretim ile en verimli şekilde üretim yapmak için belirli sistemler uygulanır. 

     
  • Yumurtanın üzerindeki sayılar kalitesini belli ediyor! yumurta üzerindeki numaraların anlamı nedir?

    ÖRNEK YETİŞTİRME METODU KODU

    “0TR060000060000-01”

    Örnek yumurta yetiştirme kodunun en önünde yer alan “0” organik yetiştirme metodu ile üretilen yumurta olduğunu gösterir.

    TR ülke kodu, 06 il kodu, 0000060000 ise işletme numarasıdır. Son olarak 01 ise kümes sırasının ait olduğu numaradır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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