Tebliğe göre “Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne, organik yetiştiricilik için 0, freerange (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde yumurta kabuğunda belirtilecektir. Ayrıca, yetiştirme metodu kodu, yumurtanın etiket bilgilerinde (0: organik yetiştiricilik gibi) açıklanacaktır.”