Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik çarpmıyor?

ÖNCE ELEKTRİĞİN NASIL OLUŞTUĞUNU ANLAMAK GEREKİYOR

Öncelikle elektrik akımı oluşması için potansiyel farka ihtiyaç vardır. Yani, elektriksel potansiyel farktan dolayı elektronların hareket etmesiyle elektrik akımı oluşur.

Elektronlar potansiyelin az olduğu noktadan (negatif kutuptan) çok olan noktaya (pozitif kutuba) doğru akış sağlar. Elektrik akımı ise bu elektron akışının tersi yönünde gözlemlenir.