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Elektrik tellerine konan kuşlara neden elektrik çarpmaz?

Kuşları bazı zamanlar elektrik tellerinin üzerinde dinlenirken görebilirsiniz ve aksi bir hareket yapmadıkça sağlıklı bir şekilde tellerin üzerinde çarpılmadan dururlar. Elektrik tellerinden birçok noktaya yüksek miktarda elektrik akışı gönderilirken nasıl oluyor da kuşlar sağlıklı bir şekilde çarpılmadan tellerin üzerinde durabiliyor? Tellere konan kuşlara neden elektrik çarpmadığını bilim yoluyla açıklıyoruz...

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  • Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik çarpmıyor?

    ÖNCE ELEKTRİĞİN NASIL OLUŞTUĞUNU ANLAMAK GEREKİYOR

    Öncelikle elektrik akımı oluşması için potansiyel farka ihtiyaç vardır. Yani, elektriksel potansiyel farktan dolayı elektronların hareket etmesiyle elektrik akımı oluşur.

    Elektronlar potansiyelin az olduğu noktadan (negatif kutuptan) çok olan noktaya (pozitif kutuba) doğru akış sağlar. Elektrik akımı ise bu elektron akışının tersi yönünde gözlemlenir.
  • Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik çarpmıyor?

    Aynı suyun yüksek bir yerden aşağı akması gibi elektrik akımı da yüksek elektrik potansiyeli olan noktadan düşük elektrik potansiyeli olan noktaya doğru akar. Peki, elektrik potansiyelinin kuşlarla alakası nedir?
  • Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik çarpmıyor?

    TEK BİR TELDE POTANSİYEL FARK BULUNMAZ

    Kuşlar tek bir tele kondukları için zarar görmezler. Çünkü kondukları telde potansiyel fark bulunmaz. Elektrik akımı kuşun vücudundan geçmez çünkü kuşun bedenindeki direnç ile elektrik telindeki direnç arasında fark vardır. Kuşun bedeninde direnç daha fazladır.
  • Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik çarpmıyor?

    ELEKTRİK ÇARPMASININ TEK YOLU POTANSİYEL FARK

    Bundan dolayı bir kuşa elektrik telinden akım yoluyla elektrik çarpmasının tek yolu potansiyel farkı olan iki tele aynı anda dokunması ile gerçekleşir. Elektrik telleri farklı potansiyel taşıdıkları için aralarında mesafe olacak şekilde kurulur.
  • Elektrik tellerinde duran kuşlara neden elektrik çarpmıyor?

    TOPRAK VE ELEKTRİK TELİNE DOKUNURSA

    Eğer bir kuş hem elektrik teline hem toprağa aynı anda dokunursa tel ile toprak arasında potansiyel fark oluşur ve kuş yine elektrik akımına maruz kalarak çarpılır.

    Kaynak: Bilim Genç TÜBİTAK

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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