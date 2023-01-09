AYNI HAREKETLERİ SERGİLEMEK

Yakın olduğunuz bir insan bir süre sonra sizinle benzer hareketleri sergilemeye başlıyorsa, istemsiz olarak beden dilinizi kopyalamıştır. Beden dilini kopyalayan kişiler size karşı ilgi duyuyor ve düşüncülerinizi önemsiyor olabilir.

Bu hareketi insanlar daha çok idollerine karşı sergiler ve onlara benzemeye çalışırlar.