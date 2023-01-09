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Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları!

Bir insanın duygu ve düşüncelerinde samimi olup olmadığını anlamak zor olabilir. Karşınızda bulunan insanın beden dili hakkında ipuçları yakalayarak vermek istediği mesaj hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İnsan vücudu bilinçaltında bulunan düşünceleri istemsiz olarak beden diline yansıtır. Beden dilini dikkatlice gözlemleyerek ne anlatmak istediğini çözebilirsiniz. İşte, beden dili hakkında bazı ipuçları…

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  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    EL İLE AĞIZ KAPATMAK

    Ağız bölgesini parmak veya el ile kapatmak söylemek istediklerini dile getirmeyi engellemek istediğini işaret eder.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    SAĞ DOĞRU BAKMAK

    Sağ doğru aşağı bakmak kişinin duyguları ile meşgul olduğunu ve düşüncelere daldığını gösterir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAK

    İletişim halindeyken bacak bacak üstüne atıldığında, bacağın atıldığı yön size bakıyorsa ilgilendiğini eğer ters yöne bakıyorsa gitmek istediğini gösterir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    ÖNE DOĞRU EĞİLMEK

    Karşı taraf öne doğru eğilerek sizi dinliyorsa gerçekten ilgilendiğini belli ediyordur.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    GÖZE DOKUNMAK

    Konuşma esnasında gözlere dokunmak, konu hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğunu belli eden güçlü bir harekettir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    BAŞI BİR YANA EĞEREK BAKMAK

    Karşı taraf başını hafif yana yatırmış halde sizi dinliyorsa sizi dikkatli bir şekilde dinlediğini gösterir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    ELLERİ ÇENEYE GÖTÜRMEK

    Kişinin karar verme ve düşünme aşamasında olduğunu gösterir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    ELLERİ ARKADA KAVUŞTURMAK

    Yüksek özgüven belirtisi olan elleri arkada kavuşturma hareketi, kişinin o ortamda tehdit hissetmediğini belli eder.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    EL İLE BAŞI DESTELEMEK

    Sohbet ederken karşı taraf tek eliyle başını desteklemeye başladıysa konudan sıkılmaya başlamıştır. Uyuya kalmamak için yapılan bu hareket can sıkıntısını belli eder.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    BURUNA DOKUNMAK

    İnsanlar çekindikleri bir konu hakkında konuşurken veya yalan söylerken burunlarına dokunurlar. Bu hareket söylenen yalanı ağızı kapatarak gizleme hareketidir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    BAŞI ÖNE DOĞRU EĞMEK

    Konuşurken karşınızdaki kişiye iltifat ettiyseniz ve yüzünü öne doğru eğiyorsa bu utanç duyduğu anlamına gelir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    BARDAĞA YAVAŞÇA DOKUNMAK

    Birisiyle randevuya çıktığınızda karşı taraf bardağa yavaşça dokunuyorsa sizden etkilendiği anlamına gelir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    ELLERİ BELE KOYMAK

    Elleri bele koyma hareketi yüksek özgüveni gösterir. Konuya hakim olduğunu ve hazırda beklediğini belirtir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    DUDAK ISIRMAK VEYA YALAMAK

    Karşınızdaki kişi gülümserken istemeden dudağını ısırıyor veya yalıyorsa sizden hoşlanmış olabilir. 

     

     
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    GÖZ TEMASI

    İnsanlar iletişim kurarken göz teması kurmayı severler. Eğer karşınızdaki kişi iletişim kurarken gözlerini kaçırmadan sizi dinliyorsa, gerçekten anlattığınız konuyla ilgileniyordur.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    KONUŞURKEN OMUZLARINI KALDIRMAK

    İletişim kurduğunuz kişi eğer konuşma sırasında tek veya iki omzunu birden kaldırıyorsa, aslında söylediğiniz veya söylediği duruma inanmadığını ifade eder. Omuz kaldırma hareketi aynı zamanda bilmiyorum ve anlamıyorum ifadelerini de yansıtır.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    SÜREKLİ HAREKET EDEN EL VE BACAKLAR

    Ellerinizi ve bacaklarınızı sürekli olarak hareket ettirmek, kişinin stresli, endişeli ya da sıkıldığını gösterir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    KAŞLARINI KALDIRMAK

    Karşınızdaki kişi konuşma esnasında kaşlarını kaldırıyorsa, bu durum düşünceye katılmadığını belli eder. Ayrıca huzursuz ve endişeli hissettiğini gösteren bir işarettir.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    AYNI HAREKETLERİ SERGİLEMEK

    Yakın olduğunuz bir insan bir süre sonra sizinle benzer hareketleri sergilemeye başlıyorsa, istemsiz olarak beden dilinizi kopyalamıştır. Beden dilini kopyalayan kişiler size karşı ilgi duyuyor ve düşüncülerinizi önemsiyor olabilir.

    Bu hareketi insanlar daha çok idollerine karşı sergiler ve onlara benzemeye çalışırlar.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    KOLLARI BİRBİRİNE BAĞLAMAK

    Karşınızdaki insan kollarını birbirine bağlamış bir şekilde sizi dinliyorsa, olumsuz bir ifade takınıyordur. Kolları birbirine bağlamak aslında bir savunma mekanizmasıdır, kişi bunu bazen tehdit altında hissettiğinde yapar bazen de iletişime kapalı olduğunu belli eder.
  • Beden diliniz ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?

    GERÇEK BİR GÜLÜMSE

    İnsanların gülümsemesindeki sahteliğini veya gerçekliğini anlamak için bakmanız gereken yer göz çevresi ile yanaklarıdır. Samimi ve içten bir şekilde gülümseyen bir insanın göz çevresindeki kaz ayakları denilen çizgiler belirginleşir. Yanakları yukarı kalkar ve kas hareketleri ile birlikte göz çukurları ortaya çıkar.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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