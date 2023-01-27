Bu gibi durumlara popüler bir terim olarak Benching deniyor ve eğer rahatsızlık duyuyorsanız karşınızdaki kişiyle konuşmalı kendinizi ifade etmelisiniz. Eğer size karşı açık sözlü ve dürüst olmaya istekli değilse, devam edip etmemek yine size kalmış.