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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor!

Geçmişten, günümüze yapılan araştırmalar sonucu insanların sergiledikleri davranışlara göre flört etme biçimleri de değişiyor. 1971, 2010 ve 2018 yılında çiftler arasında yapılan çalışmalar kişilerin yıllara göre değişen flört tarzlarını gösteriyor.

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  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    FLÖRT EDERKEN BENZER DAVRANIŞLARDA BULUNUYORUZ

    1971'de yapılan bir araştırmaya göre dört çift arasında flört davranışları gözlemlenmiş. Bazı davranışların dört grubun hepsinde de benzer şekilde sergilendiği görülmüş. 
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    Dört grup arasında ortak olarak kullanılan flört tavırları arasında genellikle, kaş kaldırma, gülümseme, başını sallama ve karşısındakiyle benzer hareketlerde bulunma eylemi görülmüş. 
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    Çiftler arasında yapılan kaş kaldırma hareketi, sosyal teması başlatma arzusu için kullanılan bir sinyal olabileceğine dair hem platonik hem de flörtte yaygın şekilde kullanılan istemsiz bir hareket olduğu keşfedilmiş.
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    KARŞI TARAFLA BENZER HAREKETLER SERGİLENİYOR

    2018 yılında yapılan meta analiz çalışmalarında yine benzer sonuçlarla karşıldı. Karşı tarafın gülümsemesine yine gülümseyerek cevap vermek, göz teması kurarak gülümsemek ve giderek artan fiziksel temaslar bir flört döneminde en çok kullanılan davranışlar arasında yer alıyor.

     
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    Ancak sergilenen bu davranışlar karşı tarafa yalnızca duyulan fiziksel çekimden kaynaklı değil. Aynı zamanda romantik ve olumlu hisler duyulduğu zamanda belli davranışlar gözlemleniyor. 
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    2010 yılında ise flört dönemi bitiren 5.000'inin üzerinde çifte, bu süreci nasıl tanımladıkları soruldu. Çalışma sonucunda 5 farklı flört tarzı olduğu ortaya çıktı. Bu flört tarzları, geleneksel, fiziksel, samimi, eğlenceli ve kibar olarak gruplara ayrıldı.
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    GELENEKSEL FLÖRT EDENLER

    Geleneksel flört tarzında kişiler, toplumsal cinsiyet rollerini izliyor, yani karşılıklı yaklaşım yerine erkeğin adım atması bekleniyor.

     
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    FİZİKSEL FLÖRT EDENLER

    Fiziksel flört tarzına yatkın olan kişiler, ilgilerini karşı tarafa net bir şekilde belli ediyor. Aynı zamanda dışa dönük ve sosyal oluyorlar. 
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    SAMİMİ FLÖRT EDENLER

    Samimi flört tarzına yatkın insanlar daha çok derin duygusal bağlar kurmak ile ilgileniyor. Karşı tarafa arkadaşça davranışlarda bulunmaya özen göstererek tanıma yolunda ilerliyorlar.
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    EĞLENCELİ FLÖRT EDENLER

    Eğlenceli flört tarzını uygulayan kişiler, bu durumu daha çok adı üzerinde eğlenceli buluyor. Genellikle ilişki kurmak yerine zevk almak için flört etmeyi tercih ediyorlar. Diğer flört tarzlarında kadınlar daha yüksek oranda iken eğlenceli flört tarzında erkekler daha baskın rol oynuyor. 
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    KİBAR FLÖRT EDENLER

    Kibar flört tarzını tercih eden insanlar ise sosyal normları dikkatlice takip eden flört davranışları sergiliyor. Özellikle titiz davranıyor ve uygunsuz sayılabilecek davranışlardan kaçınıyorlar.
  • Geçmişten, günümüze insanların davranışlarına göre flört tarzı değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?

    Tüm bu tarzlar içerisinde yapılan araştırmaya göre kadınlar kendilerini eğlenceli flört tarzı dışında hepsine daha yakın görüyor. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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