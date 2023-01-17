Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

İnsan yaşamında aşık olmayı deneyimlemek hem garip hem de yaşanılması gereken duygulardan birisi olabilir. Gerçekten karşı tarafa ilgi duyup duymadığınızı bazı zamanlar anlamak zor olabilir ya da duygu seli içerisinde kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Psikoloji uzmanları gerçekten aşık olup olunmadığını anlayabilmek için 9 yöntem sunuyor. İşte, aşık olduğunuzu anlamak için 9 kanıt…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    1. GÖZÜNÜZ BAŞKASINI GÖRMEZ

     Bir kişiye ilgi duyduğunuzda klasik bir belirti olarak, sevdiğinizin gözlerinize odaklanırsınız. Psikolojik danışman Marc Heckster'e göre bu durum aşkın en temel kanıtlarından birisi.

    Heckster "Dünyanızdaki en güzel ve en çekici kişi olduğunu düşündüğünüz birinin gözlerine neden bakmak istemeyesiniz ki?" diyor.

    Heckster "Bir şey arıyorsunuzdur, bir annenin yeni doğmuş bebeğine veya çocuğuna nasıl sevgiyle baktığını gördüyseniz, sevdiğiniz kişiye nasıl bakıldığını da anlayacaksınızdır" diyor.

     
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    2. DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTERSİNİZ

    İlişki terapisti Madeleine Mason Roantree şu şekilde açıklıyor, "Biriyle zaman geçirmekten hoşlanıyorsanız beyninizdeki ödül sistemi bu şekilde daha fazla zaman geçirmeyi talep edecek şekilde şevkinizi artırır. Onu yanınızda daha çok istemeye başlarsınız" diyor.

    Daha yakın olmanın çeşitli yollarını düşünebilirsiniz ve böylece aranızda yeni bağlar güçlenir. Mason Roantree duruma örnek olarak "Mesela, salsadan nefret ettiğiniz halde kendinizi salsa kursunda bulabilirsiniz çünkü böylece kendinizi ona daha yakın hissedersiniz" diyor.

     
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    3. HOŞUNUZA GİTMEYEN DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELEBİLİRSİNİZ

    Heckster "Aşkın, özellikle de yeni aşkın gücü ilkeldir" diyor. Heckster'ın burada demek istediği aşık olduğunuzda karşınızdaki kişi ister dağınık olsun veya istemediğiniz hareketleri abartı olmayacak derece sergilediği sürece önemsemezsiniz. 

    Hatta bu durumun farkına bile varmayabilirsiniz. Heckster "Aşk son derece güçlü olabilir, örnek olarak bir bebeklerine aşık olan ebeveynler, çocukları altını pislese dahi veya istedikleri davranışları sergileseler bile her zaman sevmeyi benimserler" diyor.
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    4. ZAMAN ÇOK ÇABUK GEÇER

    Psikolojik danışman Daria Kuss birine aşıksanız onunla berberken zamanın daha hızlı geçtiğini fark edersiniz diyor. 

    Genellikle hoş vakit geçirirken gerçekleşen bu durum sevdiğiniz insanlayken daha çabuk geçiyormuş gibi gelebilir. Kuss bu durum için "Onunla birlikteyken akıştasınızdır, dolayısıyla birlikte zaman geçirirken saatin ilerlediğinin farkına varmazsınız" diyor.
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    5. HATALARINI GÖRMEZSİNİZ

    Heckster aşık olduğumuz zaman gerçeklik kavramımızı biraz çarpıtabileceğimizi söylüyor.

    "Birine körkütük aşık olursanız onun kim olduğu ve kendini nasıl sunduğuna dair algınız geçek dışı kalabilir" diyor.

    Örneğin normalde bir başkasının yaptığı işleri eleştirmeye alışık olsanız bile partnerinizin yaptığı hataları göz ardı edebilirsiniz.

    "Aşık olduğunuzda sadece güzelliğin rakipsiz bir versiyonunu görürsünüz. Tüm hislerinizin odaklandığı nokta o kişinin idealleştirilmiş halidir."
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    6. DAHA POZİTİF VE ENERJİK OLURSUNUZ

    Sevdiğiniz kişiyle beraberken hayatınızdaki diğer şeyler daha güzel ve kabul edilebilir görünebilir. 

    Mason Roantree "Görünürde hiçbir şey yokken biraz daha enerjik hissedebilirsiniz. Partnerinizi düşündüğünüz, onunla birlikte ya da size onu anımsatan bir şeyler yaptığınız için aldığınız bütün o dopamin patlamalarının sonucu bu " diyor.

     
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    7. TEMAS KURMAK İSTERSİNİZ

    Sevdiğiniz kişiyi öpmek ve sarılmak gibi eylemler gerçekleştirmek çok sıradan gözükebilir ancak sebebi çok daha derin.

    Aşık olduğunuz kişiye dokunduğunuz zaman aşk hormonu yani oksitosin salgılanır.

    Kuss "Bu mutlu olmanızı sağlar ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirir" diyor.
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    8. SÜREKLİ OLARAK ONU DÜŞÜNÜRSÜNÜZ

    Heckster "Aşık olmak duygularımızı başka birine teslim etmek demektir" diyor. Heckster, bu teslimiyeti bir nevi karşınızdaki kişi ile zihinleri birleştirmek olarak tanımlıyor. 

    Heckster "Bu, duyguları, bilişi ve sosyal bağ kurmayı etkileyebilir" diye ekliyor.
  • Psikoloji bilimine göre aşık olup olmadığınıza anlamanın 9 yolu!

    9. ONUN MUTLU OLMASINI DAHA ÇOK İSTERSİNİZ

    Heckster birine aşık olduğunuzda kendinizi normalden daha fedakar hissedebilirsiniz diyor. Fedakarlığın daha derin ve uzun süreli bir sevgi olduğuna işaret eden

    Heckter "Bu, sevginin daha olgun biçimlerini simgeler, mutluluğu yalnız kendin için istemezsin. Diğer kişinin de seninle aynı oranda mutlu olmasını istersin" diyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.