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Şeker yedikten sonra vücutta neler olur? Tatlı yedikten sonra neden susarız ve uykumuz gelir?

Tatlı yiyecekleri tüketmek ne kadar hoşumuza gidiyor olsa da, vücudumuza girdikten sonra verdiği zararları öğrenince tüketmeden önce bir kez daha düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz. İşte, şekerli yiyecekler yedikten sonra neden uykumuzun gelir cevabı...

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  • Şeker yedikten sonra vücutta neler olur? Tatlı yedikten sonra neden susarız ve uykumuz gelir?

    KANA ÇOK HIZLI KARIŞIR

    Tatlı yiyecekler tüketildiğinde, beyninizde dopamin salgılanır. Şeker dakikalar içerisinde önce mideye daha sonra ince bağırsağa gönderilir. İnce bağırsakta şeker glikoz ve früktoz olmak üzere enzimlerine ayrılır.

    Enzimlere ayrılan şeker, kan dolaşımı ile birlikle vücutta dolaşmaya başlar. Bu sırada hücreler suyu hızlıca emer ve bu gereksinim duydukları su ihtiyacından yoksun kalmalarına sebep olur.
  • Şeker yedikten sonra vücutta neler olur? Tatlı yedikten sonra neden susarız ve uykumuz gelir?

    Sıvı kaybeden hücreler beyne sinyal göndererek sıvıya ihtiyaç duyduklarını bildirir. Beyin de bu ihtiyacı cevap vermek için hipotalamusu devreye sokar. Yani susuzluk hissiyatı yaratır.
  • Şeker yedikten sonra vücutta neler olur? Tatlı yedikten sonra neden susarız ve uykumuz gelir?

    GLİKOZ SUSUZLUK HİSSİ OLUŞTURUR

    Şeker tüketen bir insan daha sonra çok hızlı bir şekilde suya ihtiyaç duymasının sebebi glikozun kana hızlıca karışarak, susuzluk hissi oluşturmasıdır.

    ARDINDAN UYKUNUZ GELİR

    Beyniniz başta susuzluk hissi yaratır ardından melatonin salgılar ve uykunuz gelir. Sonuç olarak vücudunuz bir şeker çarpışması yaşar. İnsülin seviyesi yükselmeye başlar ve seviyeniz ne kadar yüksekse o kadar çabuk acıkırsınız.
  • Şeker yedikten sonra vücutta neler olur? Tatlı yedikten sonra neden susarız ve uykumuz gelir?

    İNSÜLİN TOKLUK HİSSİNİ ENGELLER

    Bunun nedeni ise insülinin beyne tokluk sinyallerini gönderdiği leptin hormonunu engellemesidir.

    Vücudunuzda var olan glikoz beyin tarafından karın yağı olarak depolanır.

    Vücudumuzda enerji olarak kullanılan şekerin fazla tüketimi sonucunda gerçekleşen bu olaylar insan sağlığı için son derece sağlıksızdır.

     

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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