GLİKOZ SUSUZLUK HİSSİ OLUŞTURUR

Şeker tüketen bir insan daha sonra çok hızlı bir şekilde suya ihtiyaç duymasının sebebi glikozun kana hızlıca karışarak, susuzluk hissi oluşturmasıdır.

ARDINDAN UYKUNUZ GELİR

Beyniniz başta susuzluk hissi yaratır ardından melatonin salgılar ve uykunuz gelir. Sonuç olarak vücudunuz bir şeker çarpışması yaşar. İnsülin seviyesi yükselmeye başlar ve seviyeniz ne kadar yüksekse o kadar çabuk acıkırsınız.