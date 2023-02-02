KASLAR DAHA ÇOK UZUYOR

Araştırmacılar bunun nedenini ise eksantrik egzersizlerde kollar ve bacaklar aşağıya doğru çalıştığı için kaslar uzuyor ve iniş hızı yavaşlıyor. Bu yavaşlamadan dolayı vücut kendini korumak için daha çok çalışmak zorunda kalıyor.