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Kaslar merdiven inince daha çok çalışıyor!

Genellikle merdiven veya yokuş çıkmanın kasları daha çok çalıştırdığı düşünülür. Ancak durum tam tersi. Yapılan araştırmaya göre merdiven veya yokuş inmek kas kütlesini daha çok artırıyor.

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  • Kasları merdivenden aşağı inmek, çıkmaktan daha çok çalıştırıyor! Kaslar merdiven inince daha mı çok çalışır?

    MERDİVEN İNMEK KASLARI DAHA ÇOK ÇALIŞTIRIYOR

    Sicence Focus’da yayınlanan çalışmaya göre gönüllü kişiler haftada iki kez olmak üzere 10 katlı bir binanın merdivenlerinden yukarı çıkanlar ve inenler olarak iki gruba ayrıldı.
  • Kasları merdivenden aşağı inmek, çıkmaktan daha çok çalıştırıyor! Kaslar merdiven inince daha mı çok çalışır?

    Çalışmanın sonucunda ise her iki grubunda sağlık gelişimleri tespit edildi. Merdivenden aşağı inen grubun kan ve yağ oranları daha iyi sonuç vermiş ayrıca aşağı inen grupta yüzde 34 daha fazla kas artışı görüldü.
  • Kasları merdivenden aşağı inmek, çıkmaktan daha çok çalıştırıyor! Kaslar merdiven inince daha mı çok çalışır?

    Merdivenden yukarı çıkanlarda ise bu oran 2 kat daha az tespit edildi. Bakıldığı zaman vücudu daha fazla zorlayan yukarı çıkma aktivitesinin daha çok yağ yakacağı ve kas sağlayacağı düşünülir.  Ancak araştırma verileri tam tersini söylüyor.
  • Kasları merdivenden aşağı inmek, çıkmaktan daha çok çalıştırıyor! Kaslar merdiven inince daha mı çok çalışır?

    KASLAR DAHA ÇOK UZUYOR

    Araştırmacılar bunun nedenini ise eksantrik egzersizlerde kollar ve bacaklar aşağıya doğru çalıştığı için kaslar uzuyor ve iniş hızı yavaşlıyor. Bu yavaşlamadan dolayı vücut kendini korumak için daha çok çalışmak zorunda kalıyor.
  • Kasları merdivenden aşağı inmek, çıkmaktan daha çok çalıştırıyor! Kaslar merdiven inince daha mı çok çalışır?

    Düşünüldüğünde yoga yapılırken neden daha çok ter döküldüğü mantıklı gelebilir. Yoga ve pilates kasların uzamasına yönelik sporlar olduğu için kasları zorluyor ve güçlendiriyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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