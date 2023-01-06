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Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Birçoğumuzun çocukken en sevdiğimiz yapıtların başında gelen Tom ve Jerry unutulmaz sahneleriyle adeta zihnimize kazındı. Çocuk kanallarının ve animasyonların olmadığı o dönemlerde sabahları ekrana gelen çizgi film karakterleri çocukluğumuzun en güzel anlarından. Her sahnesiyle ayrı bir yere sahip olan bu sevilen çizgi filim hakkında her geçen gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Çocukken hemen hemen hepimizin izlediği bir sahne yıllar sonra kalbimizi paramparça edecek cinsten!

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  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Çocukken bayılarak izlediğimiz Tom ve Jerry bir kedi ve farenin kovalamacısının en keyifli ve komik hallerinin yaşandığı başyapıtların arasında yer alır. Gözlerimizi ayırmadan izlediğimiz her sahnesi gözümüzde canlanan çizgi filmde bazı sahneler acı gerçekleri adeta yüzümüze vuracak nitelikte. Bazı sahneleri ise muhtemelen hiçbirimiz çocukken anlamadık ama büyüyünce adeta iç parçalayacak nitelikte. Tom ve Jerry çizgi filminde yer alan kediler hakkındaki sahne insanoğlunun acımasızlığını gün yüzüne çıkarıyor.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Nesiller boyu çocukların severek izlediği bir çizgi film olmayı başarmış olan Tom ve Jerry 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yapılmıştır.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Başyapıt haline gelen bu çizgi film, ev kedisi olan Tom ile evde bulduğu küçük bir alanda yaşayan ve evdeki yiyecekleri yiyen Jerry isimli bir farenin atışmalarını konu ediniyor.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Jerry akıllı ve kurnaz bir faredir, Tom ise her defasında evdeki fareyi yakalamaya çalışan ancak bir türlü Jerry'i yakalayamayan bir kedidir.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Tom ve Jerry arasındaki çatışma bu çizgi filmi neredeyse çoğu kişinin çocukluğunda severek izlediği bir yapıma dönüştürür.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Nerdeyse hepimizin çocukken severek izlediği Tom ve Jerry'de çocukken izlediğimizde anlamadığımız ancak sonrasında izlediğimizde içimizi dağlayan sahneler var.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Çocukken izlediğimizde anlamadığımız sahnelerden birisi ise kedilerle alakalı oldukça duygusal bir andır. Bu sahnenin o yaşta çocuklara izletilmesinin uygunluğu tartışılır elbette.
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Videoda "Kedi Cennetine" giden kedileri görüyoruz. İlk kedi başına vurularak,
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    İkinci kedi ezilerek öldürülürken,
  • Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

    Bu halide kedinin ezilmiş görüntüsü. 
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